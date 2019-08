Trasporto scolastico. A Riccione approvate agevolazioni tariffarie

La Giunta di Riccione ha approvato le agevolazioni tariffarie per il trasporto scolastico.

I dettagli

Le agevolazioni sono legate al reddito accertato attraverso la certificazione ISEE. Il provvedimento prevede:

– per gli under 26, uno sconto del 15% sulla tariffa in vigore, per le famiglie che hanno un valore ISEE fino a euro 25.000;

– la gratuità per l’abbonamento dal terzo figlio pagante in poi per famiglie numerose, indipendentemente dal valore ISEE;

– per gli under 26, dalla terza zona inclusa in poi oltre all’agevolazione del 15%, si prevede un contributo forfettario pari a euro 40.

Le agevolazioni sono relative all’anno scolastico 2019/2020. Le procedure di accertamento e verifica della documentazione sono in capo a START Romagna, senza costi per l’amministrazione comunale, cui spetta esclusivamente la copertura degli importi derivanti dalla riduzione delle tariffe.

Il commento

“Si tratta di un provvedimento non scontato – commenta l’assessore ai servizi alla persona Laura Galli – che ogni anno confermiamo proprio per andare incontro alle esigenze delle famiglie e ribadire come l’amministrazione sia attenta e ricettiva rispetto ai bisogni delle fasce più deboli della comunità”.