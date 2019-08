Tornano il libertà i peruviani accusati di sfruttamento della prostituzione

A 17 giorni dal loro arresto, compiuto dalla squadra mobile, sono tornati in libertà i quattro peruviani residenti a Rimini (una badante 45enne, il marito muratore 39enne, la figlia 27enne della donna e una transessuale 28enne) e un italiano (un 40enne barese compagno della 27enne, l’unico con precedenti) accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione di transessuali nonché di favoreggiamento della permanenza in Italia di soggetti clandestini (vedi notizia).

L’avvocato Enrico Graziosi è riuscito a dimostrare l’estraneità dei suoi assisti, presentando ricorso al Tribunale del Riesame di Bologna contro l’ordinanza di misura cautelare firmata dal gip di Rimini, Manuel Bianchi. I giudice bolognesi, dopo aver analizzato la corposa e dettagliata memoria difensiva prodotta dal legale riminese, hanno deciso di annullare l’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, in quanto non hanno rilevato né una gravità indiziaria per nessuno dei reati contestati, né l’esigenza cautelare. Per conoscere le motivazioni del Riesame, occorreranno 45 giorni.