Tasse invariate nel prossimo triennio a Morciano

Nessun incremento delle tasse nel prossimo triennio per i cittadini di Morciano. E’ quanto emerge da DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020/22 presentato dalla Giunta. “Riteniamo – spiega il sindaco Giorgio Ciotti – che l’amministrazione comunale debba fare la propria parte per non gravare ulteriormente su cittadini e imprese, non introducendo aumenti di tassazione, cercando di comprimere al massimo i costi della macchina comunale, identificando nuovi risparmi nella gestione, contrastando l’evasione e l’elusione fiscale per liberare nuove risorse da destinare ad una riduzione della fiscalità locale o come incentivi per le attività imprenditoriali”.

Una scelta che arriva nonostante il debito da 2,6 milioni per lavori non pagati e sentenze che hanno visto condannato il Comune in merito ad interventi della precedente Giunta.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, l’amministrazione ha deciso di destinare 250mila euro all’anno, fino al 2022, al recupero del patrimonio stradale anche tramite strumenti come global service o accordi quadro. Sul fronte della viabilità il DUP prevede il completamento della mobilità lenta esistente e l’integrazione del sistema di piste ciclabili con la conclusione di quella su via Panoramica e il collegamento dei luoghi più trafficati con scuole, centro sportivo e parco del Conca. Tra gli interventi di fluidificazione del traffico figurano anche le nuove rotatorie in via Forlani (80mila euro) e la sistemazione di quella tra via Abbazia e Borgo Mazzini. Lavori anche allo stadio comunale e nell’area spettacoli del padiglione fieristico, che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà diventare un contenitore per eventi culturali, teatrali e musicali.

Prevista poi la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della Rsa ‘Gli Ulivi’ di via Giusti (200mila euro) con l’aumento dei posti letto da 40 a 60.

Grazie all’accordo con la Asl, sarà poi realizzato un eliporto per l’elisoccorso regionale.

Nel 2020 infine è previsto, in tema di raccolta rifiuti, il definitivo passaggio al porta a porta integrale.