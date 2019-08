Sereno e caldo, ma in vista veloce perturbazione

Puntuali ad inizio settimana arrivano le previsioni del nostro Roberto Nanni (Meteoroby)

Trascorreremo un inizio di settimana da piena estate in tutt’Italia e con temperature che risulteranno tutto sommato nella norma sui versanti Adriatici settentrionali, dove la presenza di correnti relativamente asciutte, che scorrono sui margini di questa massa subtropicale, manterranno contenuto e sopportabile il caldo. Saremo però anche esposti ad infiltrazioni Atlantiche più fresche, che nel corso della settimana porteranno dell’instabilità sotto forma di corpi nuvolosi in transito e alla possibilità, se verrà successivamente confermata, del formarsi di una nuova e veloce perturbazione.

In definitiva un tempo sereno o poco nuvoloso con cieli che verranno solamente disturbati dalla presenza di innocue velature, le temperature subiranno un lieve aumento ma rimarranno ancora contenute per il periodo, ad esclusione della giornata di Mercoledì dove i valori massimi vengono previsti ovunque in rialzo oltre i 30 Gradi. Per il resto poco o nulla da segnalare se non un rinforzo della ventilazione nel pomeriggio lungo i litorali romagnoli, la quale disponendosi dai quadranti meridionali e soffiando in maniera moderata renderà il mare temporaneamente poco mosso.