Ruba 700 € di prodotti di bellezza. Donna arrestata in un negozio del centro

Nel reparto cosmetici di un negozio in corso d’Augusto, ha fatto incetta di prodotti di bellezza. Scoperta, ha reagito con violenza. I Carabinieri di Rimini Porto hanno arrestato in flagranza del reato di rapina impropria, C. L., messinese classe 1967, residente a Rimini, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. La donna ha insospettito il personale addetto alla sicurezza che la teneva d’occhio tramite l’impianto di videosorveglianza interna.

Dopo aver nascosto la merce rubata nella borsa, si è diretta verso le casse. Scoperta dalla responsabile del negozio, la donna l’ha spintonata violentemente per potersi dare alla fuga, ma è stata bloccata dai Carabinieri che, nel frattempo, erano giunti sul posto. In caserma non ha potuto fare altro che ammettere quanto contestato, restituendo la refurtiva dal valore complessivo di quasi 700 euro. Dichiarata in stato di arresto è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Stazione Rimini in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

L’arresto è stato convalidato e la donna è stata condannata a 1 anno e mesi 4 di reclusione, con pena sospesa, nonché al divieto di dimora nella Regione Emilia Romagna.