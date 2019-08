Riviera Golf. I risultati del Riviera Tour by Il Sorriso e dell'Apart Revolution Tour

Sabato al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano ha avuto luogo il RIVIERA TOUR BY IL SORRISO.

Nella 1a categoria il 1° posto Netto lo conquista STEFANO BELTRAMI, Bologna, con uno score di 38 punti, mentre al 2° Netto ENZO CAPOGNA, Riviera Golf, con 37 punti.

Nella 2a categoria al 1° Netto si posiziona ENRICO BASTIANELLI, Riviera Golf, con 39 punti di score e il 2° Netto FEDERICO SANDROLINI, Bologna, con 38 punti totali.

Nella 3a categoria conquista il 1° Netto KETTY TONELLI con lo score di 39 punti, mentre il 2° Netto va a JEAN LOUIS BARBONI con 37 punti, entrambi del Riviera Golf Club.

Il podio delle categorie speciali è tutto del Riviera Golf Club: conquista il 1° Lordo LORENZO SANTINELLI con 41 totali. Il 1° Ladies lo vince ROSINE MUCCIOLI con 36 punti e il 1° Seniores DANIELE LONGHINI con lo score di 37 punti.

Domenica 18 agosto si è disputato l’APART REVOLUTION TOUR.

Nella 1a categoria il 1° posto Netto lo conquista MATTEO BERNABE’, Riviera Golf, con uno score di 41 punti, mentre al 2° Netto COSIMO DELFINO, Fonti, con 40 punti.

Nella 2a categoria al 1° Netto si posiziona MARCO FERRANTI, Sibilla, con 41 punti di score e il 2° Netto LUCA TOMMASO SCALA, Como, con 38 punti totali.

Nella 3a categoria conquista il 1° Netto DANIELE VALENTE, Montegiove, con uno score di 43 punti, mentre il 2° Netto va a REVES SALVATORI, San Marino, con 38 punti.

Nelle categorie speciali vince il 1° Lordo ODIN ANTONINO URSO, del Rivier Golf, con 37 punti totali. Il 1° Ladies lo conquista CONSUELO VAGNINI, sempre del Riviera Golf Club, con uno score di 35 punti e al 1° Seniores si impone REMO RAIMONDI, San Marino, con 39 punti.

Il 1° posto AX-AXA ASSICURAZIONE lo vince MARZIO RASPUGLI, Riviera Golf, con uno score di 38 punti. Il nearest to the pin #3 va a ENRICO BERNABE’, con 1.60 metri. Il nearest to the pin #6 va a DANIELE LONGHINI, con 2,30 metri. Il nearest to the pin #15 va a ANTONELLA BALZI, con 1,57 metri. Tutti e tre appartenenti al Riviera Golf Club.

LE GARE DEL PROSSIMO FINE SETTIMANA. Sabato 24 agosto la FINALE DEL RIVIERA TOUR by IL SORRISO e domenica 25 ci sarà la WORLD CARIBBEAN GOLF CHALLENGE.