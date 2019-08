Rimini-Imolese, in tribuna Grassi, Nicastro e De Meis

È stata una prima giornata particolare anche in Tribuna Centrale. Presente al “Romeo Neri” il presidente del Rimini FC, Giorgio Grassi, e fin qui nulla di straordinario visto che negli ultimi tempi il numero uno della società biancorossa ha seguito spesso la squadra. Ma hanno assistito a Rimini-Imolese anche Massimo Nicastro, l’imprenditore che aveva quasi comprato il Rimini (l’italo-americano e Grassi sono rimasti in ottimi rapporti), e Fabrizio De Meis, presidente dell’AC Rimini 1912.

Nicastro era accompagnato dall’attaccante ex Rimini Ameth Fall. Abbiamo intervistato l’imprenditore italo-americano subito dopo il triplice fischio che ha sancito la vittoria dei biancorossi per 2-1.

L’approfondimento lunedì sera in “Calcio.Basket”, in diretta dalle 21:15 alle 22:20 su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv e pagina Facebook Icaro Sport. In studio, ospiti di Roberto Bonfantini, affiancato da Giulia Moretti (all’esordio televisivo), i giornalisti Cesare Trevisani e Francesco Barone e l’opinionista “Baio” (Davide Baietta).