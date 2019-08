Rimini FC. Trovato l'accordo per la risoluzione consensuale con mister Petrone

Il Rimini F. C. rende noto – si legge in una nota – che, in data odierna, è stato trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del rapporto con il signor Mario Petrone. Al tecnico, al quale va il ringraziamento per avere condotto la squadra alla salvezza e per la professionalità dimostrata – continua il comunicato -, l’augurio per un futuro professionale e personale ricco di successi.