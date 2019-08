Rimini Beach Arena risponde: tutto a norma, anzi meglio

Rimini Beach Arena che ribadiscono come l’area sia accessibile a tutti e che, anzi, lo spazio utilizzato è ben inferiore a quello concesso. Smentita la pericolosità delle strutture nei recenti fenomeni atmosferici. Lo spirito dell’iniziativa è quello di valorizzare un’area dismessa, chiosano gli organizzatori. All’esposto presentato da Italia Nostra a autorità giudiziaria e amministrazione comunale (vedi notizia ), arriva la risposta degli organizzatori dellache ribadiscono come l’area sia accessibile a tutti e che, anzi, lo spazio utilizzato è ben inferiore a quello concesso. Smentita la pericolosità delle strutture nei recenti fenomeni atmosferici. Lo spirito dell’iniziativa è quello di valorizzare un’area dismessa, chiosano gli organizzatori.

Il bando vinto inerisce alla spiaggia libera posta innanzi alla Colonia Bolognese. Per la realizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo e attività di intrattenimento vario, la Rimini Beach Arena ha deciso di utilizzare soltanto il 40% circa dello spazio concesso: una scelta atta a garantire ai bagnanti la fruibilità totale ed incondizionata di un’area di circa 7mila quadrati. Scelta apprezzata dal centinaio di persone che in media stanno scegliendo questa amplissima porzione di spiaggia lasciata interamente libera.

Tutti i varchi della Rimini Beach Arena sono aperti e l’intera area è libera ed accessibile a tutti i bagnanti, tutti i giorni, esclusi ovviamente i giorni degli eventi in calendario per ovvie ragioni logistiche e di sicurezza. Sin da sabato 20 luglio, primo giorno della manifestazione, l’area della Rimini Beach Arena è sorvegliata e illuminata a giorno 24 ore al giorno, sette giorni su sette e resterà tale sino al definitivo smontaggio di tutta la struttura. Un’attività di vigilanza che, oltre a presidiare e a tutelare l’area, ha fatto in modo che la bufera di venerdì 2 agosto non abbia prodotto alcuna conseguenza, rispetto potenziali danni e disagi che possono verificarsi in situazioni di questo genere.

Rimini Beach Arena contribuisce nel migliore dei modi a dare vita ad un’area dismessa, un’iniziativa privata che crea un indotto turistico importante per l’intero territorio, con vantaggi sia per la comunità sia per tutte le attività commerciali della zona. Questo lo spirito che caratterizza l’intera manifestazione, di chi vi collabora e di chi vi partecipa.