RC auto: Rimini è la provincia più cara

Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a luglio 2019 la media delle offerte disponibili online per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Rimini era pari a 606,52 euro (-4,5% in un anno), vale a dire il 15,7% in più rispetto alla media regionale (524,43 euro); ma come cambiano le tariffe per gli automobilisti più virtuosi? A giudicare dalle offerte non tutti gli automobilisti in prima classe sono uguali e, a parità di profilo, nella regione i prezzi possono variare fino al 59,1% a seconda della città di residenza.

Secondo le rilevazioni di Facile.it Rimini, con una migliore offerta pari a 307,38 euro, è la città dell’Emilia-Romagna dove assicurare un’auto in prima classe di merito costa di più; a parità di profilo, la miglior tariffa per un automobilista riminese in prima classe di merito è, ad esempio, il 59,1% in più alta rispetto a quella rilevata per un automobilista residente a Modena (193,23 euro).

Scorrendo la classifica regionale, dopo Rimini si posizionano le città di Reggio Emilia (262,74 euro) e Bologna (246,00 euro), Forlì (231,88 euro) e Cesena (219,05 euro). A Ferrara la miglior tariffa per chi guida in prima classe di merito è pari a 216,15 euro mentre a Parma scende a 211,16 euro. Tra le città più economiche della regione per assicurare un’auto in prima classe ci sono invece Ravenna, dove il premio più basso disponibile è pari a 204,85 euro, Piacenza con una migliore offerta pari a 193,73 euro e Modena (193,23 euro).

A seguire le migliori offerte disponibili rilevate da Facile.it per gli automobilisti in prima classe nella regione:

Città

Migliore offerta RC auto in prima classe di merito **

Bologna

246,00 euro

Cesena

219,05 euro

Ferrara

216,15 euro

Forlì

231,88 euro

Modena

193,23 euro

Parma

211,16 euro

Piacenza

193,73 euro

Ravenna

204,85 euro

Reggio Emilia

262,74 euro

Rimini

307,38 euro