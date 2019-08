Raymi Paci trionfa nel Torneo di 3a categoria organizzato dal CAST

Si è concluso oggi, sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, il torneo di Terza Categoria organizzato dal CAST.

A trionfare è stato il ravennate Raymi Paci, che in finale ha superato 6-3 6-0 Andrea Bonivento. Quest’ultimo aveva raggiunto l’ultimo atto del torneo senza disputare la semifinale, per il ritiro del suo avversario Bruno Rossi. Paci, invece, ha superato in semifinale con un doppio 6-3 Montemaggi, che a sua volta aveva eliminato ai quarti il sammarinese Lorenzo Tamagnini.

Tra i sammarinesi impegnati nel torneo, Davide Petrini è uscito di scena agli ottavi per mano del vincitore Paci, dopo aver eliminato il sammarinese Simone De Luigi; fuori agli ottavi anche Pelliccioni, mentre Alessandro Bernardi si era dovuto arrendere ai sedicesimi.

Oggi, intanto, si sono concluse anche le qualificazioni della la seconda edizione della San Marino Junior Cup, evento del circuito Tennis Europe che vedrà di scena fino a sabato 31 agosto alcuni dei migliori under 12 d’Europa.

Il torneo di grado 1 (maschile e femminile, singolare e doppio), organizzato dalla Federazione Sammarinese Tennis sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio, rappresenta l’ultimo appuntamento della lunga ed intesa estate di tennis sul Titano dopo le settimane dedicate alla Coppa Davis e il San Marino Junior Open U18 a luglio, e la San Marino Junior Cup U14 e U16 disputata ad inizio agosto.

Concluso il tabellone di qualificazione, domani prenderanno il via i main draw, che vedranno impegnati anche i sammarinesi Silvia Alletti e Mattia Muraccini.