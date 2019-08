Publiphono, già ritrovati 462 bimbi e 91 anziani. Zero chiamate da Marina Centro

In vista di Ferragosto, Publiphono stila un primo bilancio dell’estate e ne approfitta per qualche consiglio utile. Finora sono stati già 462 i bimbi ritrovati grazie agli appelli in spiaggia. Il record di chiamate arriva dal Bagno 115 di Luca Bizzocchi (foto) con dieci bambini smarriti (e ritrovati) da inizio stagione. Nove le richieste dal Bagno 113 e otto dal 124. La zona meno soggetta al problema sembra essere Marina Centro. Strano ma vero, sono molti di più i piccoli italiani a non trovare più la via dell’ombrellone rispetto ai pari età stranieri. Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18,30 sono le fasce orarie in cui si registrano più smarrimenti. Sette anni l’età media dei bimbi smarriti che percorrano, sempre mediamente, anche 5 o 6 bagni prima di essere intercettati e soccorsi. Numeri interessanti anche per gli over 65: ben 91 dall’inizio della stagione sono stati rintracciati grazie alla Publiphono. A questi, per la prima volta quest’anno, si aggiungono anche i cani: quattro quelli ritrovati.

Intanto, in vista del Ferragosto, Publiphono Rimini ha contattato gli stabilimenti balneari dove si sono registrati più smarrimenti consegnando ai bagnini un kit di magliettecon la scritta: “Keep calm and call Publiphono”. Potranno regalarle ai piccoli ospiti in arrivo sul litorale riminese da Ferragosto a fine stagione. Distribuiti anche migliaia di volantini in due lingue (italiano e inglese) con i consigli per una vacanza serena sotto l’ombrellone.

Eccoli:

• Presentate i vostri bambini al bagnino, fateli socializzare con gli addetti al noleggio mosconi, i marinai di salvataggio. Fate capire loro che sono queste persone i loro “angeli custodi” in caso di problemi.

• Memorizzate il numero di stabilimento del bagnino presso cui siete ospiti. Non è sempre scontato farlo. E ancora meno scontato che lo riferiate ai vostri bambini. A cui invece dovete dirlo. Spiegategli come funzionano i numeri dei Bagni. E’ semplice. Sono progressivi partendo dal Porto Canale, sia in direzione Sud, sia in direzione Nord.

• Prendete confidenza, assieme a vostro figlio, di cosa vi sta attorno. Fate un giretto assieme attorno all’ombrellone; assegnate dei nomi a dei riferimenti facili da individuare e inconfondibili. Il mosconaio, un chiringuito, il molo di imbarco per le motonavi, ecc.

• Ricordatevi sempre il colore del costume di vostro figlio. Anche qui sembra scontato, ma Publiphono ha esperienza che il 15% delle mamme che chiedono di fare un appello, non ricordano che indumento indossa il proprio bambino.

• Prevenzione significa anche alzare la vigilanza al massimo. E’ davvero un attimo non vedere più il vostro piccolo dove era fino a un secondo prima. L’aumento negli ultimi anni di smartphone e dispositivi mobili ha ovviamente reso più facile distrarsi. Evitate che sia proprio questa la ragione per cui chiedere aiuto.

• Perdersi a spiaggia può essere anche evitato scrivendo con un pennarello lavabile il nome del bambino sul braccio. Capita spesso che i bambini non riescano nemmeno a pronunciare il proprio nome, o la propria nazionalità. Tutte informazioni che è meglio “portarsi addosso” in una spiaggia affollata.

• State accanto ai bambini anche durante il bagno: non sentitevi tranquilli solo perché scegliete di farlo nuotare sotto gli occhi del salvataggio. Lui non sta guardando solo vostro figlio, ma tutta la spiaggia e chi la frequenta.

. La classifica 2019 degli stabilimenti balneari che più hanno contattato Publiphono

Rimini Sud

Bagno 113 con 9 richieste di intervento

Bagno 115 con 10 richieste di intervento

Bagno 124 con 8 richieste di intervento

Rimini

Bagno 36 con 4 richieste di intervento

Bagno 63 con 7 richieste di intervento

Bagno 80 con 4 richieste di intervento

Rimini Nord

Bagno 24 con 6 richieste di intervento

Bagno 40 con 5 richieste di intervento

Bagno 76 con 5 richieste di intervento