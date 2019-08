Protezione Civile. 150mila € per potenziare il centro di via Scalone

150.000 euro dalla Regione per il potenziamento del Centro operativo intercomunale della protezione civile di via Scalone a Santarcangelo. I fondi, recentemente assegnati, rientrano nel programma di potenziamento delle strutture di protezione civile per il triennio 2019-2021. Il contributo assegnato a Santarcangelo servirà ad acquistare nuove dotazioni strumentali e tecnologiche (computer e altri dispositivi informatici, ricetrasmittenti, ecc), oltre a due automezzi e nuovi dispositivi di protezione individuale. L’intervento permetterà anche una maggiore operatività alla struttura, con una riorganizzazione e un ampliamento degli spazi interni per lo svolgimento delle varie funzioni di supporto all’interno della sala operativa intercomunale.

Santarcangelo rientra fra i 26 enti – Comuni e Unioni – finanziati dalla Regione per un importo complessivo di 3.269.000 euro.

“Il contributo – afferma il sindaco Alice Parma – permetterà di assicurare una maggiore funzionalità al Centro operativo intercomunale a cui fanno riferimento il servizio di Protezione civile dell’Unione di Comuni Valmarecchia e i volontari della protezione civile. L’arrivo dei fondi regionali è quindi un risultato importante non solo per Santarcangelo, ma per l’intero territorio, che si arricchisce di nuove dotazioni in un settore particolarmente delicato. Le criticità che si manifestano nel corso di un evento calamitoso richiedono infatti l’attivazione di diverse funzioni di supporto, il coordinamento delle stesse e dei volontari di protezione civile. Un’organizzazione complessa chiamata ad operare in condizioni di emergenza – conclude il sindaco – che necessita di strumentazioni e spazi adeguati per garantire la maggiore efficacia ai propri interventi”.