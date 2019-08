Ozono, peggiora la situazione su tutto il territorio

Cessato con l’estate l’allerta Pm10, scatta quella dell’ozono. Il report del mese di giugno reso noto da Arpae evidenzia un aumento della concentrazione in tutte le stazioni (due a Rimini e una a San Clemente, Verucchio e San Leo). Superato il valore obiettivo di 120 microgrammi per metro cubo (calcolato come media mobile sulle 8 ore) e, in particolare, nelle stazioni del parco Marecchia a Rimini e di Verucchio si sono registrati anche due superamenti della soglia di informazione pari a 180 µg/m3 (calcolata su base oraria). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spiegano i tecnici, la situazione ozono si presenta più critica anche se in nessuna stazione è stata superata la soglia di allarme.