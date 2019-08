Niente autovelox a Spadarolo e Vergiano. Comitato annuncia proteste

Nuovi autovelox in arrivo a Rimini. L’amministrazione nei giorni scorsi aveva annunciato d’aver richiesto agli enti preposti l’installazione dei rilevatori su alcune arterie più a rischio. Si tratta delle Statali 9 e 16 e della superstrada per San Marino, dove alcuni rilievi effettuati nel mese di luglio hanno riscontrati picchi di velocità eccessivi. Addirittura di 155 km/h sulla consolare in direzione Rimini.

I nuovi autovelox non arriveranno però sulla Marecchiese nelle zone di Spadarolo e Vergiano. Una decisione che fa storcere il naso al locale comitato che, in una nota, ricorda di aver più volte chiesto all’amministrazione l’installazione dei rilevatori. “Non sono bastati i morti, le persone finite in sedia a rotelle, i numerosi investimenti di pedoni, le segnaletiche divelte siamo stati di nuovo tagliati fuori” scrive il portavoce Alessio Nucci. “Forse – prosegue – pensano che ci accontentiamo dell’illuminazione di due o tre passaggi pedonali e dell’installazione di due indicatori di velocità a Vergiano, uno dei quali ha già smesso di funzionare, ma non è così“. “Continuiamo a sentirci residenti di serie B” dice Nucci che annuncia battaglia: “forse è arrivato il momento di alzare la voce e di fare un po’ di rumore, affinché chi di dovere si accorga che Rimini non arriva solo fino alla Statale“.