Le stagioni dell'Amore al Santuario della Madonna di Casale

Il prossimo 2 settembre il santuario della Madonna di Casale, nell’ambito della festa popolare che si svolge dall’1 all’8 settembre, ospiterà una serata pensata per tutte le famiglie della diocesi dal titolo “Le stagioni dell’amore“, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia. L’appuntamento è alle 18 con la messa, cui seguirà la visita al museo dei santi riminesi e la cena “ligaza” sotto le stelle. Dalle 21 l’incontro, per i bambini è pensato un programma nel parco del santuario.