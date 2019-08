Incendio devasta azienda agricola a Rimini nord

Un grosso incendio ha colpito un’azienda agricola in via Longiano, nelle campagne tra San Martino in Riparotta e Santa Giustina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diversi mezzi, impegnati oltre che nel contenimento e nello spegnimento delle fiamme anche nella messa in sicurezza degli animali dell’allevamento tra i quali diverse mucche. Pesanti i danni, la colonna di fumo era visibile da ampia distanza.

Il rogo è scoppiato intorno alle 20, durante un rovescio, e la causa è stata proprio un fulmine che ha centrato il deposito di fieno: le fiamme si sono presto propagate da rotoballa a rotoballa. La zona è presidiata da Polizia di Stato e Polizia Locale. Per i Vigili del Fuoco si prospetta una lunga notte di lavoro per completare la messa in sicurezza.

(video Adriapress)