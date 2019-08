In escandescenze nel locale, arrestata 23enne

Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto in flagranza per resistenza, violenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, una 23enne residente a Villa Verucchio.

In particolare la ragazza, alle 3:30 circa in evidente stato di alterazione psicofisica, è andata in un locale di Rivabella e, senza alcun plausibile motivo, ha iniziato ad inveire contro i camerieri ed il titolare. La giovane è stata accompagnata fuori dal locale e all’arrivo dei militari intervenuti su richiesta al 112, alla presenza di numerose persone che stavano seguendo situazione, li ha aggrediti dapprima verbalmente con insulti e minacce e poi li ha colpiti con schiaffi, calci pugni venendo a fatica bloccata e fatta salire a bordo dell’auto di servizio. E’ stata condotta in caserma e dichiarata in stato di arresto. Espletate le formalità di rito, la donna è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Stazione Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Questa mattina, a seguito di udienza di convalida presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato e la ragazza ha patteggiato sei mesi e 10 giorni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.