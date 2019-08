Il centenario di Fellini sul red carpet di Venezia

Gli eventi per l’anniversario del centenario della nascita di Federico Fellini approdano alla 76esima Mostra del cinema di Venezia. Il 2 settembre alle 17 all’hotel Excelsior del Lido di Venezia sarà presentato il programma di quanto Regione Emilia Romagna, Comune di Rimini e Direzione generale del Mibac hanno in programma per il 2020.

Non sarà l’unica presenza a Venezia della Regione, che ha sostenuto alcune opere cinematografiche realizzate in Emilia-Romagna con il Fondo per l’Audiovisivo: “Il passatempo” di Gianni Amelio, “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani e il documentario “il Varco” di Federico Ferrone e Michele Manzolini. Tra le produzioni sostenute anche l’innovativa fusione tra teatro e realtà virtuale di Elio Germano e Omar Rashid, ma anche i restauri della Cineteca di Bologna.

“Anche quest’anno – afferma l’assessore regionale alla Cultura, Massimo Mezzetti– grande soddisfazione per i progetti cinematografici sostenuti dalla Regione che arrivano sul red carpet, proponendo non solo la creatività di autori e registi ma anche la visione di nostri territori in tutta la loro bellezza. Supportiamo da diversi anni e con risorse crescenti il settore cinematografico e audiovisivo, nella convinzione che oltre alla valenza culturale, sia un volano anche per lo sviluppo turistico dell’Emilia-Romagna, oltre che per la crescita di maestranze e operatori, con un riflesso crescente anche nell’ambito dell’economia della creatività, che rappresenta oggi il 5% del Pil regionale. Nell’occasione lanceremo l’anniversario del Centenario nella nascita di Federico Fellini, promosso da differenti istituzioni ed enti, guidati dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Rimini e dalla Direzione generale Cinema del Mibac, a testimonianza di una terra di cinema costellata da grandi registi tra cui l’indimenticabile Federico Fellini, un mito anche per le nuove generazioni”.

Dedicata al maestro Fellini anche la proiezione nella sala del Giardino del Lido il 29 agosto de Lo sceicco bianco, restaurato nel laboratorio L’Immagine Ritrovata di Bologna

Dall’inizio della legislatura sono stati messi a disposizione del settore, da parte della Regione, oltre 21 milioni di euro per la produzione, promozione, formazione, innovazione ed esercizio, di cui solo per il 2019, oltre 5 milioni di Euro.