Finisce 1-1 l'amichevole tra Fya Riccione e Cattolica Calcio S.M.

FYA RICCIONE-CATTOLICA CALCIO S.M. 1-1

IL TABELLINO

FYA RICCIONE 1° tempo: Passaniti, Borghini, Tamagnini, Enchisi, De Luigi, Anastasi, Bonfigli, Giulianelli, Docente, Sparaventi, Giunchetti.

FYA RICCIONE 2° tempo: Passaniti, Koné, Cecchi, Alberigi, Anastasi, De Luigi, Cecchetti, Donati, Stella, Grimaldi, Caminero. All. Lorenzi.

CATTOLICA CALCIO S.M. 1° tempo: Cuomo, Guglielmi, Som, Maggioli, Gabrielli, Gaiola, Merlonghi, Battistini, Cissè, Moroni, Bernardi.

CATTOLICA CALCIO S.M. 2° tempo: De Marzo, Croci, Mingucci, Gabrielli, Fabbri, Guarino, Pop, Pasquini, Bacchiocchi, Notariale, Rizzitelli. All. Cascione.

ARBITRO: Esposito di Riccione.

RETI: 3′ pt Docente, 5′ st Rizzitelli.

COMMENTO

Finisce in parità il test del “Nicoletti” tra Fya Riccione (Eccellenza) e Cattolica Calcio S.M. (Serie D). Un buon test, giocato davanti a circa 200 persone. In campo l’agonismo non è mancato, così come si è vista qualche buona trama di gioco, anche se entrambe le compagini hanno iniziato da poco la preparazione. I gol arrivano in apertura dei due tempi, quello del vantaggio riccionese, autore Docente, al 3′ del primo tempo, quello del pareggio cattolichino, griffato Rizzitelli, al 5′ della ripresa. Nota dolente della serata l’infortunio al ginocchio di Donati. Finisce 1-1.

LA PARTITA INTEGRALE

IL DOPOGARA