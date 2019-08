Fine settimana caldo, ma dalla settimana prossima si cambia

Fine settimana con il sereno, ma dalla prossima settimana si cambia. Le previsioni del tempo del nostro Roberto Nanni di Meteoroby

Con questo fine settimana si chiude l’estate meteorologica e termina un mese di agosto climaticamente al di sopra della norma, non eccessivamente caldo ma spesso afoso. Mentre dal punto di vista sinottico la tendenza ci suggerisce un quadro meteorologico in via di cambiamento, difatti una circolazione depressionaria centrata sul Mediterraneo meridionale, continuando ad erodere il campo di alta pressione, farà da apri pista ad un nuovo fronte Atlantico in arrivo dalla Francia, coinvolgendoci ad inizio della settimana con una perturbazione che in termini provocherà fenomeni anche piuttosto intensi ma sopratutto un netto ridimensionamento delle temperature che porrà fine al caldo afoso.

Procediamo con ordine e diamo uno sguardo al tempo che viene previsto nei prossimi giorni; ci attende una situazione piuttosto tranquilla lungo i litorali romagnoli sino a Domenica, con cieli che risulteranno pressoché sereni o perlopiù poco nuvolosi per degli addensamenti che nel corso del pomeriggio potranno maggiormente interessarci. Ancora sole e caldo saranno i protagonisti con temperature senza grandi variazioni e che nei valori massimi sulle nostre coste vengono previsti attorno ai 30 gradi. I venti soffieranno deboli o al più a regime di brezza da direzioni variabili ed il Mare risulterà sostanzialmente quasi calmo.