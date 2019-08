Fenicotteri in spiaggia. Anpana: lasciateli riposare e non avvicinatevi

Fenicotteri avvistati sulla spiaggia del litorale riminese. Diverse le segnalazioni arrivate in questi giorni ad Anpana, il centro di recupero degli animali selvatici che sulla sua pagina Facebook spiega come comportarsi. “Si tratta di esemplari giovani – premette l’associazione – probabilmente sono solo stanchi e hanno perso momentaneamente il gruppo”. “Se non ci sono chiari segni di difficoltà – continua – non disturbateli. State lontani e in silenzio e lasciateli riposare. Non siate fonte di stress.”

Solo se “si accovacciano o sembrano stare male contattare il 338 7204689”