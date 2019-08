Dopo una lunga assenza, torna SantarcanGelato

Dopo una lunga assenza, torna venerdì 23 e sabato 24 agosto SantarcanGelato, la festa del Gelato Artigianale della città clementina. “SantarcanGelato – spiega Marco Adelfio di Città Viva, organizzatore della festa – è tornato a furor di popolo, in molti infatti ci chiedevano di organizzare di nuovo questa festa e abbiamo deciso di far di tutto per riportarla ad animare l’estate di Santarcangelo, anche grazie all’aiuto di tutte le gelaterie partecipanti, dei soci Città Viva e degli sponsor e della ditta MoCa. Abbiamo confermato il modello delle ultime edizioni: 8 postazioni gelato, per ogni postazione 2 gusti creati ‘ad hoc’ per questa manifestazione, 1 coppetta per ogni ticket, acquistabili a gruppi di 5 o 10 pressi i punti cassa agli ingressi del centro città.” Al centro dell’iniziativa i bambini e la sostenibilità visto che tutto il materiale d’uso sarà completamente biodegradabile. Insieme al gelato ci saranno spettacoli da strada, uno spazio con i giochi di una volta, e il Mercatino dei bambini dove si potranno anche donare i giocattoli acquistati ai bambini meno fortunati. Previsto intrattenimento musicale lungo le strade del centro anche per i più grandi.