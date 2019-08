Dimissioni Ravanelli. Mauro (MNS) ipotizza contrasti nel management

Un fulmine a ciel sereno. Così il consigliere comunale sovranista Gennaro Mauro commenta le dimissioni di Ugo Ravanelli da amministratore delegato di Ieg (vedi notizia). “Dopo la brillante operazione di quotazione in borsa, le ottime performance della società e l’annuncio di partecipare insieme a Promozione Alberghiera al bando promosso dal comune di Rimini per la promozione turistica del territorio, non ci saremo aspettati le dimissioni con effetto immediato” – scrive Mauro.

Ricordando le precedenti dimissioni di Ravanelli datate 2016, il consigliere ipotizza “forti contrasti all’interno del management di IEG e probabilmente strettamente legati alla prossima fuoriuscita del presidente Lorenzo Cagnoni della compagine aziendale e alla lotta per la sua successione”.

Secondo Mauro “Ravanelli ha dimostrato di essere un ottimo Amministratore Delegato” e “la sua perdita può gettare ombre sul futuro di IEG, in vista anche degli importanti investimenti che la società si sta accingendo a fare”.

Il consigliere si chiede se qualcuno abbia frapposto ostacoli al lavoro di Ravanelli e annuncia la richiesta al sindaco Gnassi e all’amministratore unico di Rimini Congressi di spiegare in consiglio comunale quanto accaduto e di “declinare le prospettive di sviluppo della società anche in relazione di possibili alleanze con altri comparti fieristici italiani e stranieri”.