Dennis Spircu conquista la finale al Master Kinder Trophy a Roma

Ottime notizie da Roma, dove è in svolgimento il Master finale della quattordicesima edizione del Tennis Trophy FIT Kinder + Sport, circuito promozionale riservato ai nati dal 2003 al 2010.

L’allievo della Scuola Federale Tennis di San Marino Dennis Spircu, qualificatosi alla fase finale in una delle tante tappe che si sono svolte in giro per l’Italia, ha centrato l’accesso alla finale del tabellone Under 10 in programma domani mattina (ore 8:30), dove proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Dovrà farlo affrontando lo stesso avversario, Riccardo Manca, incontrato e battuto nella finale dello scorso anno

Un’autentica cavalcata la sua, che lo ha visto superare primo e secondo turno, ottavi, quarti di finale e la semifinale di oggi (superato Mattia Lo Grippo con un doppio 7-6), disputando ottime partite, nonostante il grande caldo e nonostante gli avversari affrontati fossero di valore, come testimoniato dai punteggi, sempre molto tirati.

Domani mattina, dunque, scenderà in campo per difendere il titolo, con la certezza di avere già in tasca un pass per il Master Internazionale del circuito Kinder + Sport Tenni Trophy in programma presso il Country Club Monte – Carlo dal 17 al 20 ottobre.