Voli anche d'inverno. Il Fellini al centro delle strategie di sviluppo di Pobeda

Come avevamo anticipato già alcune settimane fa (vedi notizia), Pobeda, la compagnia aerea low cost russa del gruppo Aeroflot, manterrà i voli sul “Fellini” di Rimini anche per il prossimo periodo invernale. Si tratta di tre voli settimanali fino a fine marzo 2020 con una stima di circa 8 mila nuovi arrivi. Prevista anche la possibilità di progettare un piano di sviluppo di crescita triennale.

La decisione è stata resa nota nel corso di un incontro avvenuto all’aeroporto di Miramare, tra i rappresentanti commerciali della compagnia russa e Andrea Corsini, assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna, Emanuele Burioni, direttore di APT, assieme al management di AIRiminum 2014.

Una scelta dettata dai buoni numeri estivi. A fine agosto 2019, Rimini risulta essere per la compagnia la Top Destination italiana e quindi la Top Destination internazionale dell’intero network , in termini di ritorno economico e di tassi di riempimento. Nei mesi di luglio e agosto i 4 voli di linea settimanali da Mosca hanno volato col 95% di riempimento, registrando addirittura l’overbooking per alcuni voli.

Il progetto che coinvolge la compagnia russa prevede, già a partire della prossima stagione, una crescita del numero dei voli settimanali, fino a 5 per la stagione estiva e 4 per quella invernale, per arrivare al volo giornaliero (7 voli a settimana) nella stagione estiva del 2021.

Il progetto triennale 2020-2023 di Pobeda punta a far diventare il Fellini uno scalo centrale nelle strategie di crescita della compagnia in Italia e in Europa. Prevista anche l’apertura di almeno una nuova destinazione, probabilmente due.

“La nostra priorità è l’internazionalizzare – ha sottolineato Corsini– e l’accordo tra Pobeda e Aeroporto di Rimini è strategico. Come Regione, investiremo un milione di euro all’anno per nuove rotte da Germania, Russia, Francia, Inghilterra, proprio per sostenere quel turismo estero che è strategico per la nostra economia turistica”.

“Siamo molto contenti che Pobeda abbia deciso di puntare nei prossimi anni sull’aeroporto di Rimini – dichiara l’amministratore delegato di AIRiminum 2014, Leonardo Corbucci – e soprattutto molto orgogliosi di essere diventati già nel primo anno la loro top destination. Questo vettore per le caratteristiche del loro passeggero tipo (individual e no gruppi) e per la decisione di operare tutto l’anno anche nei periodi invernali, svolgerà un ruolo determinante nelle dinamiche di innovazione del prodotto turistico romagnolo e del processo di destagionalizzazione. Sarà importante riuscire a collegare tali nuovi flussi, oltre che alle destinazioni della costa, ai vari tesori paesaggistici dell’entroterra, alle città artistiche come Ravenna e all’intero territorio romagnolo. In questo senso l’attenzione e il coinvolgimento della Regione Emila Romagna, dell’assessore Corsini e dell’APT, a cui vanno rivolti in nostri ringraziamenti, che già si sono manifestati nel primo anno, sono drivers determinanti e fondamentali per i progetti di sviluppo futuro”.