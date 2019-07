Aumentano i voli invernali dall'aeroporto Fellini

Dopo il + 34% di passeggeri registrato a maggio, l’aeroporto Fellini prosegue il suo buon momento. In attesa dei numeri di giugno, arriva infatti la notizia che Pobeda, la low cost di Aeroflot (compagnia di bandiera russa), estenderà i voli per Mosca anche alla stagione invernale. Delle quattro frequenze estive ne resteranno ben tre. I giorni in cui si volerà saranno martedì, giovedì e sabato invece degli attuali lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Con questi tre nuovi voli di fatto aumenta del 50% l’offerta invernale del Fellini che nella scorsa winter season ne proponeva solo sei. A garantire i collegamenti saranno dei Boeing 737 da 189 posti.

Nel 2019 l’aeroporto di Rimini punta a raggiungere i 400mila passeggeri.