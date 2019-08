Controlli nelle colonie abbandonate al Marano. Due arresti

E’ scattato all’alba di lunedì il blitz di carabinieri e Polizia intercomunale di Riccione nelle colonie abbandonate in zona Marano, durante l’estate rifugio per senza fissa dimora, ma anche spacciatori e pregiudicati. I controlli hanno portato all’arresto di due persone.

A finire in manette un 47enne algerino su cui pendeva un ordine di carcerazione della Procura Generale di Perugia; deve scontare una condanna di 11 anni per spaccio, furto e rapina. Arrestato anche un 31enne nigeriano per aggravamento della custodia cautelare legato ad un reato di estorsione.