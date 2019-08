CNA in lutto per la scomparsa di Secondo De Angelis

Si è spento dopo una lunga malattia Secondo De Angelis, Presidente della CNA di Misano e membro della direzione provinciale. È stato per anni titolare della Gelateria del Mare in pieno centro a Misano. Sposato, padre di Matteo e Giulio, presidente di cna Misano dal 2013, era alla fine del suo secondo mandato. Per anni è stato un punto di riferimento per le politiche del commercio e del turismo della città e riferimento per i progetti di CNA per tutta la zona sud della provincia, chi ha lavorato con lui lo ricorda come persona e imprenditore di rara sensibilità: “ ci lascia un uomo di grande capacità “ dichiara mirco Galeazzi il presidente di cna provinciale di Rimini “imprenditore che associava alle capacità professionali una grande qualità umana , ne sento il vuoto sia come dirigente che come uomo “.

I funerali si terranno lunedì alle 15.30 alla chiesa di San Michele Arcangelo a Morciano.