Alla stazione di Bellaria riapre la toilette

A partire da oggi e fino all’8 settembre riaprirà al pubblico il servizio toilette presso la stazione di Bellaria. I servizi di p.le Gramsci saranno fruibili tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.

Il provvedimento inoltre permetterà di dare occupazione e reinserire nel mondo del lavoro una persona svantaggiata proveniente da una cooperativa sociale che si occuperà del controllo e della pulizia dei servizi igienici.

‘Il provvedimento è frutto dell’ impegno dell’amministrazione Comunale e della disponibilità di Rete ferroviaria italiana e Fer Er”, commenta con soddisfazione il sindaco Filippo Giorgetti. “un servizio prezioso per i nostri turisti, per i viaggiatori e i pendolari, ma anche per i tanti frequentatori serali dell’Isola dei Platani e di viale Perugia”.