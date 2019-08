Alla Colonia Bolognese corso di montaggio e di luci

La Colonia Bolognese si trasforma per tre giorni, dal 13 al 15 settembre in un laboratorio di montaggio. L’ex refettorio diventa il set per realizzare immagini video da montare.

Cucina e montaggio video è infatti la combinazione protagonista del Corso di Video Montaggio organizzato quest’anno dalla Cooperativa Smart di Rovereto in collaborazione con l’associazione Il Palloncino Rosso e il blog di pasticceria Allegrodolce.

Il workshop JKL si ripropone a Rimini per una seconda edizione. Quest’anno gli insegnanti saranno due. Ad affiancare Luca Grandini (montatore e creativo/producer) ci sarà Laura Spinelli, food photographer professionista che introdurrà alla teoria della luce.

Come funziona il processo decisionale di un montatore? Come fa a decidere quando e dove tagliare? L’obiettivo è far comprendere il montaggio video come linguaggio, ovvero come strumento utile alla comunicazione, tenendo presente che fondamentalmente è possibile realizzare dei prodotti di qualità, grazie alle idee, indipendentemente dal budget che si ha a disposizione; e quest’anno come unico denominatore comune si lavorerà con il “cibo”.

Durante il corso saranno forniti alcuni cenni storici (mirati) sul mondo del cinema e del video contemporaneo con approfondimenti per educare all’immagine (video) ed all’etica della rete (WEB).

Iscrizioni entro il 31 agosto.

A seguire il 17/18/19 Settembre un altro corso dedicato alla progettazione delle luci

Il workshop è rivolto a tutti coloro che necessitano di formazione e informazione sulla progettazione della luce quali: professionisti della progettazione architettonica e light designers, progettisti dipendenti di enti pubblici, progettisti dipendenti di aziende di produzione e distribuzione di apparecchi di illuminazione, studenti di scuole pubbliche e private. Organizzato da Doc Servizi Rimini / Burdél A cura di Accademia Internazionale della Luce Partner DTS LightingIn collaborazione con Tech Academy Doc Servizi ha lo scopo di fornire adeguati aggiornamenti della disciplina dal punto di vista teorico ed applicativo e di acquisire le nozioni e i concetti principali relativi ad argomenti specifici della progettazione della luce.

Quando si pensa ad uno spazio in cui vivere, ci si immagina anche la sua luce, quella luce che lo caratterizza e lo rende comunicabile, il progetto dell’illuminazione non ha solo la finalità di garantire che la visione avvenga in modo efficiente e confortevole, nel rispetto dei principi ergonomici, ma deve anche soddisfare le esigenze emozionali e cognitive che sono alla base della percezione e della comunicazione visiva.

Questi due principali obiettivi, la visione ergonomica e la comunicazione visiva, sono alla base della progettazione della luce: il workshop condotto con la presenza di qualificati esperti del settore, che approfondiranno le tecniche e le modalità di approccio progettuale, con lo scopo di trasferire nozioni teoriche e pratiche di alto livello costantemente aggiornate e qualitativamente all’avanguardia rispetto alla esigenze del mondo della progettazione.

Il workshop sarà condotto dal Prof. Piergiorgio Capparucci, docente di Light Design presso l’ Accademia Belle Arti – Macerata e Maurizio Gianandrea, light designer e fondatore dell’associazione culturale L’Accademia Internazionale della Luce.Per informazioni e iscrizioni: Doc Servizi Rimini 0541 1836292