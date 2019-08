A Santarcangelo due serate con i "Calici" e tanto altro

Venerdì e sabato a Santarcangelo torna l’appuntamento con la manifestazione dedicata al buon vino e non solo, oggi denominata “Calici Santarcangelo”.

I numeri dell’evento: 49 case vinicole, 18 eventi musicali, 8 osterie e punti ristoro, 35 attività enogastronomiche e bar che contribuiscono alle serate. l’acquisto del kit per la degustazione (calice, sacca e 5 tagliandini) al costo di 13 euro, oppure 5 tagliandini al costo di 10 euro, presso le postazioni d’acquisto in piazza Ganganelli, via Garibaldi, via Battisti, piazza Monache, via Marini.

Tra gli eventi collaterali, ‘Santarcangelo vista mare’, per un’esperienza sensoriale che esprime l’eccellenza attraverso il cibo e l’arte, le ‘Cantine si raccontano’ con i prodotti e l’esperienza di quattro realtà selezionate (Pertinello, Villa Venti, Sadivino, Valle delle Lepri). Infine, ‘Rebola d’arte’ con il Consorzio della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, che presenta una selezione di Rebola delle cantine associate.

Le piazze e le vie saranno animate da numerosi artistidi strada. ‘Carlo e Camilla in segheria’ è la cena fissata per giovedì 8 agosto alla Rocca Malatestiana, con la brigata dell’omonimo ristorante. E ancora, le visite guidate organizzate dalla Pro Loco, il ‘Torneo delle Porte’ di tamburello allo Sferisterio e il ‘mercatino dei libri già letti’ in Piazza Ganganelli.

In occasione dell’evento, Luca Tibberio e Alessandro Roncaglione hanno indetto il workshop di fotografia sul paesaggio ‘Visioni dal Territorio’, due giorni di esplorazioni condivise alla ricerca di una visione del territorio più intima, leggera e rarefatta, immortalando anche la trasformazione di un paese durante un evento (info su visionidalterritorio.it). A chiusura della due giorni, sabato 10 agosto ‘Storie di muri’, spettacolo della compagnia di danza contemporanea verticale Cafelulé.

L’evento è organizzato dall’Associazione Pro Loco di Santarcangelo di Romagna in collaborazione con l’Associazione Commercianti Santarcangiolesi Città Viva. Con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Santarcangelo di Romagna, della Camera di Commercio della Romagna e di Confesercenti (Fiepet).

La filosofia vuole essere quella del “Bere poco, bere bene” grazie alla stretta collaborazione con Polizia Stradale di Rimini e AUSL Romagna (Servizio Sert) per la loro campagna a favore del consumo consapevole del vino e alla sorveglianza di Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile.

Venerdì 9 e domenica 10 agosto – dalle ore 19 alle 24,30

www.calicisantarcangelo.it

Facebook: Calici Santarcangelo – Instagram: Calici Santarcangelo