Weekend ricco di soddisfazioni per il Golf Club Cassa di Risparmio di San Marino

Grandi soddisfazioni per gli atleti del Golf Club Cassa di Risparmio di San Marino.

Sabato 29 giugno presso il Riviera Golf di San Giovanni in Marignano si è tenuta una gara di tutti i ragazzi Under 10 del Club Iscritti alla Federazione Sammarinese Golf, a far da “spalla” a questi giovani promettenti gli under 14-16 del Club così da rendere la gara ancor più intrigante. Senza parlare dell’aspetto agonistico ma solo di quello formativo, è stata una bellissima giornata dove i giovani sammarinesi si sono impegnati sul campo Executive del Riviera Sport accompagnati dai giocatori, volontari e maestri della Federazione. La giornata si è conclusa nell’agriturismo Freelandia di Montescudo dove in una cena conviviale molto partecipata da ragazzini e genitori sono stati consegnati i “passaporti” sportivi per la crescita di tutti i ragazzi.

Il weekend agonistico appena trascorso non fa che confermare la crescita del movimento golfistico sammarinese. Presso il Rimini Golf Club il 1 giugno si è tenuta la Gara “Senna” dove hanno partecipato circa 50 giocatori da tutto il circondario, ma i migliori risultati sono stati proprio dei sammarinesi: primo netto assoluto in Prima categoria l’under 16 Mancini Pietro (41 punti netti) che arriva ad un HCP di gioco di 16,6, a pari merito, ma secondo per le regole del golf, l’under 16 Ceccato Luca (41 punti netti) che arriva ad un HCP di gioco di 10,1, quinto l’altro under 16 Bacciocchi Tommaso (39 punti netti) che arriva ad un Hcp di gioco di 11,4 e che mercoledì 26 giugno al Golf Riviera Sport di San Giovanni in Marignano è arrivato primo netto assoluto in seconda categoria nella gara del circuito “Christian Events”.

Nella stessa gara del Riviera Sport Primo netto assoluto di prima categoria il titano Marco Pelliccioni. Nella stessa gara di domenica 30 giugno al “Senna” di Rimini vanno segnalati in seconda categoria il secondo posto di seconda categoria di Giacobbi Gian Luigi (43 punti netti) ed i quarti a pari merito sempre di seconda categoria di Terenzi Pier Giovanni e Bacciocchi Fabio, mentre sempre domenica al Riviera Sport in seconda categoria va segnalato il secondo posto di Taddei Michele con 41 punti netti.

Tanti altri giocatori sammarinesi si sono ben comportati nelle gare del circondario a testimonianza che il Club e la scuola golf della FSG stanno facendo un ottimo lavoro per un movimento che ormai annovera 200 giocatori e che ha segnato nel 2018-2019 una percentuale di crescita che primeggia in tutto il territorio nazionale italiano.

Il prossimo weekend golfistico vedrà impegnati tutti i giocatori sammarinesi presso il Rimini Golf Club perché va in scena l’ormai tradizionale appuntamento della “Coppa San Marino”, trentesima edizione, che si gioca in due giorni (36 buche, prima categoria medal e seconda stableford) con classifica sia di giornata che complessiva, una gara con una formula avvincente che obbliga tutti i giocatori ad una attenzione e uno sforzo particolare.

Il Golf Club Cassa di Risparmio e la Federazione sono impegnati totalmente nella organizzazione degli eventi, nella scuola golf e nello sviluppo dell’impiantistica che vedrà a fine luglio l’inizio dei lavori del campo da golf (3 buche) e regolamentare da Pitch & Putt nel castello di Borgomaggiore adiacente l’attuale campo pratica.

La segreteria del Club