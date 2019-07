Vis Novafeltria Calcio: Morciano resp. settore giovanile, Mugnaroli dell'area tecnica

Due nuove figure svolgeranno ruoli di responsabilità nel Vis Novafeltria Calcio: Marco Morciano e Glauco Mugnaroli, rispettivamente responsabile del settore giovanile e responsabile dell’area tecnica.

Marco Morciano, già in seno alla società la passata stagione, è una persona che gode della stima della società e lavorerà in sintonia assoluta con Glauco Mugnaroli, che è il responsabile unico dell’area tecnica.

Con l’arrivo di Mister Mugnaroli, allenatore di grande esperienza anche in seno a società professionistiche con vari ruoli di responsabilità, il Vis Novafeltria Calcio – si legge sulla pagina Facebook della società del presidente Grazia – vuole alzare ulteriormente l’asticella introducendo figure nuove ed importanti per cercare di organizzare, strutturare e migliorare ancora di più quello che per noi è un settore fondamentale. Ormai è risaputo: il Vis Novafeltria Calcio crede e punta moltissimo sulla crescita del proprio settore giovanile. È in questa ottica, per la stagione 2019/2020, la società ha voluto inserire all’interno del proprio staff dedicato, delle nuove figure di livello che contribuiranno sicuramente ad aumentare la qualità dei giovani atleti.

Nei prossimi giorni sarà presentato il nuovo staff tecnico del settore giovanile che a breve inizierà a lavorare per la prossima stagione.