Un ventaglio di eventi calibrato per tutte le età: un successo la Notte Rosa bellariese

“Wow”, rassegna che porta la firma prestigiosa di Huawei, ha di fatto chiuso ieri sera in piazzale Capitaneria di Porto il lungo weekend con cui la città di Bellaria Igea Marina ha celebrato nel migliore dei modi la Notte Rosa 2019: tantissimi i giovani che hanno affollato l’area, battezzando il tour nazionale promosso dal colosso della telefonia in collaborazione con Tik Tok, l’applicazione più scaricata dai ragazzi nel mondo. Wow, oltre ad essere un progetto di intrattenimento e di aggregazione, ha garantito a Bellaria Igea Marina migliaia di interazioni social tra le web star più famose in Italia e i loro fan.

La stessa vetrina prestigiosa offerta nella serata di venerdì da Mahmood, vincitore di Sanremo ed autentico fenomeno rivelazione della scena musicale italiana, che ha illuminato un Beky Bay gremito per l’occasione, e dagli Stadio, il cui concerto ha regalato sabato sera un colpo d’occhio straordinario lungo il porto canale.

Eventi imperdibili, tutti ad ingresso gratuito, al pari dei fuochi d’artificio di mezzanotte e di un’altra storica, grande esclusiva di questo “capodanno dell’estate” bellariese, quella Notte Rosa dei Bambini che, sempre venerdì sera, ha reso la città un grande parco divertimenti all’aperto, paradiso dell’intrattenimento per migliaia di bambine e bambini con le proprie famiglie.

“Un grande fine settimana, contraddistinto dalla scelta strategica e crediamo riuscita, di promuovere un ventaglio di eventi calibrato davvero su tutti i gusti e su tutte le età. Un plauso a Fondazione Verdeblu e a tutti coloro, albergatori, ristoratori, bagnini e commercianti che, come sempre, hanno reso con la propria passione la Notte Rosa di Bellaria Igea Marina ancora più speciale”, commenta oggi con soddisfazione il Sindaco Filippo Giorgetti.