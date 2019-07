Un percorso per esperti di automazione e meccatronica. Non solo al maschile

Oggi, nella sede riminese di Confindustria Romagna, è stato presentato nuovo percorso biennale della Fondazione ITS Maker (Istituto Superiore meccanica, meccatronica, motoristica e packaging dell’Emilia Romagna) per “Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici”. Il percorso, voluto da Confindustria Romagna e dalle imprese del territorio, sarà realizzato a Rimini da Fondazione ITS Maker in collaborazione con Assoform Romagna e gli istituti tecnici del territorio.

Il corso è indirizzato a formare tecnici in grado di operare, realizzare, integrare, controllare macchine, impianti e sistemi automatici e meccatronici. Con un’alta percentuale di ingresso in tempi brevi nel mondo del lavoro.

Si tratta di un corso su due anni per 2000 ore di formazione di cui 800 ore circa di tirocinio presso importanti aziende meccaniche, meccatroniche, motoristiche del nostro territorio. Orientato alla cultura del “saper fare”, è incentrato ad una didattica che prevede l’alternanza di lezioni teoriche in aula e in azienda, esercitazioni e lavori di gruppo in laboratorio, visite e project work in azienda.

Si tratta dell’undicesimo corso di questo tipo in Regione. Rimini, nel 2011, fece nascere il primo, quello sul turismo. Il settore di meccanica e meccatronica paga ancora un immaginario prettamente al maschile. Mentre oggi, con l’unto di olio sulle mani che sempre il più il posto alle competenze sull’automatizzazione, potrebbe sfruttare tante potenzialità femminili.