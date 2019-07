Ufficiale: la Cosmos conferma per il 4° anno di fila Kevin Zonzini

Confermato dalla dirigenza della Società Sportiva Cosmos, per la quarta stagione consecutiva, il centrocampista Kevin Zonzini.

Il giovane sammarinese non vede l’ora che inizi la nuova stagione per potersi giocare le proprie chance in maglia gialloverde e centrare un altro obiettivo personale: ottenere la promozione dall’Under 21 alla Nazionale maggiore.

“Mi ha fatto tanto piacere sapere dai dirigenti che rimarrò al Cosmos anche nella prossima stagione. Ringrazio la società per la fiducia nei miei confronti – dichiara Zonzini -. Il Cosmos è il posto migliore per poter crescere sia come calciatore che come uomo. In più, con il passare degli anni, rimango sempre più colpito dalla professionalità e dalla mentalità vincente della società. Sono veramente pronto a tutto per onorare al meglio questa maglia. La passata stagione non è stata per niente facile perché abbiamo dovuto affrontare diverse difficoltà ma ci siamo impegnati tutti al massimo e in ogni occasione per sfigurare il meno possibile in campo – aggiunge Zonzini -. Non vedo l’ora che sia già agosto per poter ritrovare i miei compagni di squadra e conoscere il nuovo staff tecnico. Possiamo arrivare lontano, prometto ai tifosi che daremo sempre il cento per cento. Sono convinto che riusciremo a disputare una bella stagione.

Voglio migliorarmi tanto sotto ogni aspetto – afferma il giovane calciatore sammarinese -. Ho giocato sia da attaccante che da centrocampista in questi anni, ammetto però che preferirei stare a metà campo come mezzala o centrale. Lascio comunque al nuovo allenatore la decisione sul mio ruolo in campo. Far parte dell’Under 21 è stata un’esperienza bellissima, è sempre stato uno dei miei obiettivi principali da quando ho iniziato a giocare a calcio. Ora punto alla convocazione nella Nazionale maggiore perché voglio confrontarmi con giocatori di grandissimi livello e vivere durante le partite di qualificazione la stessa esperienza che vivono ogni giorno i calciatori professionisti – asserisce infine il centrocampista gialloverde -. Giocare nella Nazionale di San Marino, inoltre, mi permetterebbe di essere ancora più determinato, grintoso ed esperto da poter dare un maggiore aiuto al Cosmos nelle partite di campionato e coppa”.

Andrea Lattanzi

addetto stampa Società Sportiva Cosmos