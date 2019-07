Ufficiale: Federico Scappi è un giocatore del Rimini FC

Il Rimini F. C. rende noto – si legge in una nota – di aver contrattualizzato il difensore, classe ’94, Federico Scappi, aggregato alla squadra sin dal primo giorno di lavoro agli ordini di mister Renato Cioffi.

Il neo-biancorosso ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2012-13 in C1 con la Reggiana collezionando 16 gettoni di presenza. Sempre con la formazione granata ha disputato il campionato successivo con 5 presenze all’attivo. Poi tre stagioni in Eccellenza con le casacche di Lentigione, Luzzara e Fidentina per complessive 75 presenze impreziosite da 13 reti. Nelle ultime due stagioni il ritorno nel Luzzara, in Promozione, con 61 gettoni di presenza e ben 21 reti.

Scacchi si è legato ai colori biancorossi sino al 30 giugno prossimo.