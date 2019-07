Supercoppa Italiana: 2° tappa a Riccione il 13 e 14 luglio

Ha messo le tende in Piazzale Roma, a Riccione, la carovana del Lega Volley Summer Tour. L’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che coniuga lo spettacolo della pallavolo rosa di vertice e il divertimento sulle più belle spiagge d’Italia, si ferma in una delle perle della Romagna per la seconda tappa, in programma tra il 13 e il 14 luglio: in palio c’è la 15° Supercoppa Italiana, prologo al Campionato Italiano che nel weekend successivo a Lignano Sabbiadoro assegnerà lo Scudetto.

Venerdì le prime sessioni di allenamento, da sabato mattina il via ufficiale alle gare. Incombe la pioggia, secondo le previsioni meteorologiche, e il programma potrebbe subire sensibili variazioni. Nulla, però, che potrà guastare l’atmosfera di festa che la manifestazione di Sand Volley 4×4 è pronta a regalare a tutti gli spettatori. Dodici mesi fa il trofeo fu conquistato dalla VBC Apis Casalmaggiore, che tenterà di ripetersi sebbene le contendenti siano piuttosto agguerrite.

La P2P Smilers Baronissi, vincitrice della Coppa Italia, ha inserito nel proprio roster due ‘beacher’ di alto livello, ovvero Silvia Costantini e Michela Lantignotti, per un bis che sarebbe straordinario. Serena Ortolani e Alessia Gennari arrivano a dar manforte rispettivamente a Saugella Team Monza e Unet E-Work Busto Arsizio per migliorare i risultati delle due lombarde, fuori dal podio a Marina di Vasto. L’Agricola Zambelli Millenium Brescia confermerà l’ossatura della prima tappa che l’ha vista raggiungere la finale, mentre l’Ice Play MT San Giovanni in Marignano eleverà il tasso di esperienza con la campionessa d’Italia Marta Bechis in cabina di regia.

Un occhio ai campi e un occhio a ciò che succede intorno: il Lega Volley Summer Village e gli sponsor della manifestazione – Vitaldent, Cantine Maschio, Mapei, Wella e OPI, B eretta e tanti altri – accoglieranno tifosi e semplici turisti con un fitto programma di attività, tra giochi e aperitivi, musica e sorprese, per arricchire ulteriormente le due giornate di sport. In più la bravura e la bellezza delle Sweet Dolls Italia, presenza fissa e assai gradita del Lega Volley Summer Tour.

15° SUPERCOPPA ITALIANA: LE FORMAZIONI PARTECIPANTI

Girone A

P2P Smilers Baronissi: Sara Angelini, Silvia Costantini, Martina Ferrara, Emanuela Fiore, Sonia Galazzo, Michela Lantignotti. All. Giancarlo Chirichella.

Saugella Team Monza: Alessia Fiesoli, Alma Frangipane, Alessia Ghilardi, Sara Loda, Serena Ortolani, Sofia Turlà. All. Stefano Sassi.

Ice Play MT San Giovanni in Marignano: Marta Bechis, Giorgia Chiavatti, Lucia Ginesi, Mila Montani, Giulia Pietrelli, Valeria Tallevi. All. Luca Giulianelli.

Girone B

Agricola Zambelli Millenium Brescia: Ulrike Bridi, Valeria Caracuta, Sofia D’Odorico, Camilla Mingardi, Rossella Olivotto, Ylenia Pericati. All. Enrico Mazzola.

VBC Apis Casalmaggiore: Kenia Carcaces, Francesca Dalla Rosa, Giulia Gennari, Rebecca Piva, Svetlana Stoyanova, Valentina Zago. All. Carmen Turlea.

Unet E-Work Busto Arsizio: Asia Cogliandro, Maria Luisa Cumino, Alessia Gennari, Srna Markovic, Bianca Mazzotti, Wang Simin. All. Mario Graziani.

15° SUPERCOPPA ITALIANA: GLI ARBITRI

Supervisor arbitrale: Giampiero Perri.

Arbitri: Beatrice Cruccolini, Marco Laghi, Luigi Peccia, Elena Pivetta.

15° SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA GARE

Fase a gironi

Sabato 13 luglio, ore 10:30

Girone A: P2P Smilers Baronissi – Ice Play MT San Giovanni in Marignano (Gara 1)

Girone B: Agricola Zambelli Millenium Brescia – Unet E-Work Busto Arsizio (Gara 2)

Ore 11:30

Girone A: Saugella Team Monza – Perdente Gara 1

Girone B: VBC Apis Casalmaggiore – Perdente Gara 2

Ore 16:30

Girone B: VBC Apis Casalmaggiore – Vincente Gara 2

Girone A: Saugella Team Monza – Vincente Gara 1

Fase a incroci

Ore 17:30

2° Girone A – 3° Girone B (Gara 7)

2° Girone B – 3° Girone A (Gara 8)

Fase Finale

Domenica 14 luglio, ore 10:30

1° Girone A – Vincente Gara 8 (Gara 9)

Ore 11:30

1° Girone B – Vincente Gara 7 (Gara 10)

Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Finale 5°-6° posto)

Ore 16:30

Perdente Gara 9 vs Perdente Gara 10 (Finale 3°-4° posto)

Vincente Gara 9 vs Vincente Gara 10 (Finale 1°-2° posto)

15° SUPERCOPPA ITALIANA: LA FORMULA

Le formazioni in gara sono suddivise in due gironi secondo il ranking finale della 1° tappa, disputata a Marina di Vasto. Le prime classificate dei due gironi all’italiana (2 punti per la vittoria con qualsiasi risultato, 0 per la sconfitta) si qualificano alle semifinali, mentre le seconde e le terze affrontano una fase a incroci per definire le altre due semifinaliste. Domenica mattina le semifinali, mentre nel pomeriggio le finali 3°-4° posto e 1°-2° posto.