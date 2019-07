Scontro tra due auto sulla Santarcangiolese. Grave un 54enne

Un uomo di 54 anni è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. L’incidente è avvenuto alle 14 su via Santarcangiolese. A scontrarsi, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, due auto. Oltre al 54enne, coinvolto anche un uomo di 55 anni che non ha riportato ferite ed ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto un’ambulanza ed un’auto medicalizzata. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale ma è stato necessario anche l’arrivo dei Vigili del Fuoco.