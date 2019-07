Scintille sull'asfalto con la ruota bucata. Sorpreso dagli agenti: era ubriaco

Percorreva via Tavoleto a Misano Adriatico con uno pneumatico (quello posteriore sinistro) della sua Wolkswagen talmente distrutto da lasciare col cerchione una scia di scintille sull’asfalto. A notarlo, attirata anche dal rumore del mezzo, una pattuglia della polizia locale intercomunale. Il 53enne di Misano alla guida del veicolo si è giustificato con gli agenti spiegando di avere bucato due volte nello stesso giorno e di avere a bordo una sola ruota di ricambio. Lo stupore della pattuglia si è attenuato quando è emerso dall’etilotest che l’autista aveva un tasso alcolico tre volte oltre il consentito. Per il 53enne, oltre a due pneumatici distrutti, sono arrivati così il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato d’ebbrezza e un verbale per circolazione di veicolo sprovvisto di condizioni adeguate.