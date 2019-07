Risparmi e finanza, un incontro con Croatti e Paragone

Giovedì 4 luglio alle 21 a Rimini presso il bar Souvenir, piazzale Boscovich, ci sarà un appuntamento di “Agorà” con Gianluigi Paragone e Marco Croatti, Senatori del Movimento 5 Stelle. L’evento è organizzato dal Meetup Grilli Pensanti di Rimini.

“Il più grande inganno della modernità, soldi in prestito in cambio di diritti… Ma l’affare chi lo sta facendo?”. E’ questa – spiegano i promotori – la considerazione da cui la serata si svilupperà per addentrarsi nel mondo delle banche e della finanza, il risparmio delle famiglie italiane e le scelte della politica che inevitabilmente vanno ad incidere sulle tasche dei cittadini. Si parlerà delle scelte dell’attuale governo e le alternative che il M5S vuole realizzare su questo ed altri temi.

Marco Croatti, senatore della commissione industria commercio e turismo nel corso di questa legislatura si è interessato alle problematiche del territorio riminese.