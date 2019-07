Rimini FC. Oggi scatta la preparazione. I convocati

Questo pomeriggio, alle ore 16.30 sul rettangolo verde di Misano, prende ufficialmente il via la stagione 2019-20 del Rimini F. C. Domenica la partenza per il ritiro di Sant’Agata Feltria.

Questo l’elenco dei convocati.

PORTIERI: Giacomo Nava (’97), Francesco Scotti (’83)

DIFENSORI: Andrea Brighi (’92), Manuel Ferrani (’87), Oscar Archimede Guarino (’01), Andrea Magi (’01), Valerio Nava (’94), Mattia Santarini (’02), Federico Scappi (’94 – aggregato), Vincenzo Silvestro (’98), Andrea Venturini (’96), Giorgio Viti (’99)

CENTROCAMPISTI: Isnik Alimi (’94), Roberto Candido (’93), Riccardo Casini (’92), Luca Cigliano (’98), Stephen Danso (’98), Michael D’Eramo (’99), Abdoul Razack Guiebre (’97), Antonio Palma (’94), Alessandro Pari (’01), Oliver Urso (’99), Guido Variola (’98)

ATTACCANTI: Scott Arlotti (’99), Giacomo Cecconi (’95), Sasa Cicarevic (’94), Matias Mancini (’98), James Tenkorang (’00 – aggregato), Alessandro Torsani (’00 – aggregato), Luca Zamparo (’94)

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.