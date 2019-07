Rimini FC. Allenamenti al "Neri" per gli otto esuberi

Domenica non sono saliti sul pullman per Sant’Agata Feltria perché o non rientrano più nei piani tecnici del Rimini di Cioffi (ma non per decisione del nuovo condottiero dei biancorossi) o hanno chiesto di andare via.

Sono otto i giocatori che dalle 8:30 di questa mattina si allenano al “Romeo Neri” agli ordini del tecnico delle giovanili biancorosse, Giordano Cinquetti, e di un preparatore atletico qualificato. Si tratta di Alimi e Guiebre (per i quali ieri il presidente Grassi ha parlato di problemi contrattuali, Guiebre vorrebbe salire in serie B e su Alimi c’è il pressing insistente dell’Imolese), Venturini, Cicarevic, Cecconi, Danso, Viti e Urso, quest’ultimo appena acquistato.

Cercheranno di trovare la migliore condizione sotto l’Arco d’Augusto per poi spiccare il volo verso altri lidi.