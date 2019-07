Piazzale Kennedy, tutto pronto per il nuovo belvedere

“Viene riconsegnata alla città l’area di Piazzale Kennedy, sede di uno dei principali cantieri del Piano di Salvaguardia della Balneazione (PSBO), in via di completamento”. Ad annunciarlo è il Comune di Rimini. Domani, sabato 13 luglio, alle ore 10.30, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi insieme a Massimo Vienna, responsabile costruzioni direzione ingegneria Gruppo Hera, accompagnerà operatori e stampa in una visita all’area riqualificata, con il primo dei due belvedere previsti nel progetto completamente fruibile al pubblico e il nuovo presidio idraulico già in funzione.