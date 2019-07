Petroltecnica, la seconda settimana davanti al Comune

Una rappresentanza dei dipendenti del gruppo Rovereta e Petroltecnica, 25 persone, si è recata come ogni mattina a rotazione nella piazza antistante il comune di Coriano, come avviene ormai da due settimane.

Scrivono i diepndenti: Ci troviamo a dover manifestare ancora una volta per chiedere risposte sul perché la nostra azienda debba essere ancora chiusa per via di un’ordinanza. Il sindaco non viene nemmeno giù per ascoltarci e darci delle risposte che non sono mai state esaustive fino ad ora, ma piuttosto sono state evasive oppure volte ad insinuare il dubbio tra di noi tra l’altro fallendo miseramente per via della totale trasparenza da parte dell’azienda nei nostri confronti. Ci auguriamo vivamente che la prefettura riesca a mediare un accordo tra noi e intanto continueremo ad esserci tutti i giorni perché vogliamo risposte, perché siamo onesti lavoratori e rivogliamo il nostro lavoro che ci spetta di diritto”.