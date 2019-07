Paziente morì durante intervento. Medico rischia processo

Un’operazione di routine per sostituire un catetere venoso che si trasformò in tragedia. La stampa locale torna sul decesso di un uomo di 65 anni, dializzato, avvenuto lo scorso anno all’ospedale Infermi di Rimini dove si era recato per un intervento in day hospital.

In sala operatoria qualcosa non andò bene e il paziente morì per dissanguamento: è stato ipotizzano una perforazione della membrana cardiaca da parte della cannula. Era stata disposta l’autopsia, erano state sequestrate le cartelle cliniche e la Procura aveva aperto un’inchiesta per appurare l’accaduto, iscrivendo il medico che eseguì l’intervento nel registro degli indagati. Ad un anno di distanza il Pm Paola Bonetti ha chiesto al sostituto procuratore per le indagini preliminari Benedetta Vitolo di processare il medico. L’udienza si svolgerà a settembre.