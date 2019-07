"Palleggiando per la città", tanto entusiasmo per la prima serata

Grande entusiasmo, ieri sera allo stadio “Romeo Neri”, per la prima tappa di “Palleggiando per la città”, l’iniziativa gratuita ideata dalla Scuola calcio femminile del Rimini F. C. in preparazione alla stagione 2019-20.

Un viaggio itinerante, a cadenza settimanale, avente l’obiettivo di far crescere sempre più il movimento femminile in una realtà importante quale quella riminese. Diverse le bambine che hanno partecipato all’open day e provato, per la prima volta, le emozioni del far parte di una squadra di calcio. Il tutto sotto la guida di tecnici e preparatori qualificati.

La seconda tappa di “Palleggiando per la città” si svolgerà mercoledì 31 luglio, sulla sabbia del bagno 26, a partire dalle ore 18.30.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.