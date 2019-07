Official Camp 2019 FC Barcelona a San Marino, è sempre un successo

Per Macsy, l’azienda riminese che organizza i camp ufficiali del Barcelona in Italia, è come giocare in casa.

Anche quest’anno grande successo per l’Official Camp 2019 FC Barcelona a San Marino, in corso di svolgimento fino a venerdì alla Casa del Calcio della FSGC, in una location resa ancora più suggestiva dalla disputa, sui vicini campi tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, del Gruppo IV Europe Zone di Coppa Davis.

75 giovani calciatori, provenienti da diverse regioni d’Italia, da domenica pomeriggio stanno vivendo una settimana all’insegna dei valori e delle metodologie di allenamento della “cantera” blaugrana.



La giornata inizia alle 8:30, quando i bambini e i ragazzi si ritrovano nello spogliatoio per prepararsi alla giornata di allenamenti. Alle 9 l’ingresso in campo sulle note dell’inno del Barcelona, quindi la seduta fino alle 12. Dopo la doccia il trasferimento al Palace Hotel, dove si pranza tutti insieme. Quindi lezioni di spagnolo e un incontro sulla corretta alimentazione degli atleti. Poi di nuovo in campo fino alle 18. Dopo la doccia il rompete le righe per chi torna a casa, mentre buona parte del gruppo sale nuovamente sul pullman per raggiungere l’hotel per la cena ed il pernottamento.

Insomma, una settimana da veri giocatori del Barça!