Notte Rosa. De Gregori riempie Piazzale Fellini

Piazzale Fellini colmo di persone ieri sera per l’evento di punta della Notte Rosa a Rimini, il concerto di Francesco De Gregori.

“Non so se è un destino, una lotteria, un miracolo che si ripete – commenta il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi – Ma so che senza passione e coraggio non si vincono partite e sfide. Come ha cantato ieri De Gregori, in un concerto eccezionale per carica di emozioni e presenza di pubblico: “Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia”. In questo caso il giocatore è Rimini che con le sue “scarpette di gomma dura” ha inanellato, in una squadra compatta, quattordici anni di successi, che non accadono per caso”.

Dopo l’apertura affidata a Tricarico, sul palco di piazzale Fellini è salito De Gregori. Un concerto iniziato sulle note di ‘Generale’ e accompagnato da un’orchestra di 40 elementi (la Gaga Symphony Orchestra diretta dal giovane Simone Tonin che si è distinto per energia e simpatia), dallo Gnu Quartet e dalla band del cantautore. De Gregori ha offerto al pubblico i suoi suggestivi brani riarrangiati appositamente per il suono dell’orchestra. La gente, già molta all’avvio, ha riempito tutta la piazza raggiungendo l’apice durante Pablo, uno dei pezzi cult che raramente De Gregori propone dal vivo e poi ancora con Bufalo Bill cantata con la chitarra, Titanic, L’uomo che cammina sui pezzi di vetro. Tra un brano e l’altro De Gregori ha lanciato omaggi alla città di Rimini: “Questa è la piazza dedicata a Fellini, forse per voi è normale, ma per me è un’emozione unica che mi ricorda delle immagini straordinarie come quella di Fellini con la frusta che dirigeva il set di 8 e ½”. Poi il gran finale che ha visto il cantautore dedicare inaspettatamente un brano non suo, I Can’t Help Falling in Love With You di Elvis, al pubblico e a se stesso, insieme alle due coriste, seguita dalle immancabili Buonanotte Fiorellino e Rimmel che hanno chiuso il concerto. Spazio poi ai fuochi d’artificio esplosi all’unisono sul cielo di tutta la Riviera romagnola.

Al primo sorgere del sole sulla spiaggia di Rimini Terme sono arrivate poi le note raffinate del Maestro Cacciapaglia.

Il commento del Sindaco

“Gli eventi e la loro organizzazione sono lo specchio dei tempi che modificano le nostre abitudini. La Notte Rosa 2019 è un inno alle grandi e piccole rivoluzioni di ogni giorno. La Notte Rosa è rivoluzione con l’amore al centro, una rivoluzione delle relazioni, fatta di luoghi e affetti, che dice no alla paura e allo stare chiusi alzando muri. E oggi non a caso si inaugura la mostra Revolution di Luca Beatrice. Rimini si conferma ancora una volta un modello che, con il contributo di tutti, forze dell’ordine, Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale, rende possibile vivere eventi di questa portata in totale sicurezza, senza registrare particolari incidenti, anche grazie alla puntuale attività di prevenzione e vigilanza”

Una serata in sicurezza

Sono stati 57 gli uomini della polizia municipale impegnati nella giornata tra chiusure, controlli amministrativi per ordinanza e venditori abusivi. 27 i verbali di rinvenimento di merci (cappellini, collane rosa, e gadget vari), 2 i verbali per occupazione suolo pubblico abusiva e un verbale per vendita alcool dopo le ore 24, una denuncia per vendita di bottiglie di vetro, come prevede l’ordinanza.

I prossimi appuntamenti

La festa prosegue per tutto il weekend, ecco alcuni dei principali eventi in programma (sul sito www.lanotterosa.it il programma completo).

sabato 6 luglio 2019

Rimini, zona porto – Beach Arena

Galactica, Electronic Music Festival

con Nina Kraviz, Idriss D, Mattia Trani, Adiel

In occasione della Notte Rosa la deejay russa Nina Kraviz sarà protagonista alla Beach Arena per una tappa del “Galactica Electronic Music Festival”, il festival di musica elettronica che torna in Emilia Romagna con la versione estiva dopo il successo dello scorso Capodanno a Bologna. Protagonisti dell’evento anche IDRISS D, MATTRIA TRANI e ADIEL.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento

dal 6 luglio al 25 agosto 2019

Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta

Revolutions 1989-2019: L’arte del mondo nuovo – 30 anni dopo

Inaugurazione della Mostra a cura di Luca Beatrice

Dal 1989 al 1991 il mondo cambia. Tre anni che sconvolsero il mondo, per una società in procinto di affacciarsi all’era globale senza distaccarsi dal localismo che aveva così tanto marcato il successo del Made in Italy negli anni ’80. Il progetto di mostra, curato dal critico e storico dell’arte Luca Beatrice, vuole ripercorrere questi tre anni straordinari con materiali video, sonori, televisivi più una serie di eventi che riscaldino il cuore di chi c’era e incuriosiscano le giovani generazioni presentando loro la creatività italiana, che molti considerano al loro momento apicale alla fine del ‘900.

Inaugurazione 6 luglio ore 18.00

Orario: 18-23, lunedì chiuso Ingresso libero

fino a domenica 7 luglio 2019

Rimini, Parco Fellini

Mulino Bianco

In occasione della Notte Rosa, il Tour Mulino Bianco fa tappa a Rimini, dove verranno allestite sei isole dotate di touchscreen in piazzale Fellini. Per il pubblico può essere l’ occasione per conoscere le regole di una sana nutrizione e i consigli per un riciclaggio corretto all’insegna della salvaguardia delle risorse ambientali. Non mancherà una postazione social con proiezione di filmati a tema.

Info: www.mulinobianco.it/tour-del-mulino-2019

sabato 6 luglio 2019

Via Maria Goja – Rimini

Notte Rosa – 2° Pink Race

Grand Prix della Notte Rosa (2^ Tappa)

Seconda tappa del Gran Prix della Notte Rosa è la Pink Race sui 10.000 metri che si disputa sul Rimini Golden Circuit, un circuito realizzato a misura di podista. Una gara veloce dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza, nel clima di festa della Notte Rosa.

Orario: ritrovo alle ore 17.30; 18.30 Pink Race non agonistica; 19.15 gara giovanile 1000 metri

19.30 Pink Race Agonistica 10.000 metri in circuito

Ingresso: quota di iscrizione obbligatoria a pagamento Info: 328 4659162 www.riminiverucchio.it/it/

sabato 6 luglio 2019

Galleria Primo Piano, vicolo san Bernardino 1- Rimini centro storico

David Lynch: Special Opening for Notte Rosa

Apertura straordinaria della mostra in occasione della Notte Rosa con musiche e interventi

Allieteranno la serata le musiche di Marco Giommoni, musicologo e compositore, che ha realizzato un LP inedito dedicato a David Lynch per questa specifica esposizione.

Durante la serata saranno proiettate con intervento, le interviste inedite di Jon Nguyen, regista di “David Lynch: The Art Life (2016)” e di Claudia Cardinale “Il mio incontro con Fellini”, realizzate dal giornalista cinematografico Federico Grandesso (Fondazione Fellini di Sion – Asia).

Seguiranno altre sorprese, dove il rosa e il nero faranno da padroni.

Orario: dalle 20 a mezzanotte. Ingresso libero. Info: 351 9009636

sabato 6 luglio 2019

Libreria Riminese, Piazzetta Gregorio da Rimini 13 – Rimini centro storico

Quattro piccole ostriche

Presentazione del libro di Andrea Purgatori

La Libreria Riminese ospita il giornalista, scrittore e sceneggiatore Andrea Purgatori, per presentare il suo libro fresco di stampa ‘Quattro piccole ostriche’ edito da HarperCollins.

Andrea Purgatori, scrittore e sceneggiatore, uno dei più importanti giornalisti investigativi italiani, fa il suo debutto nel romanzo, il cui risultato è un libro avvincente che ricorda i migliori thriller spionistici internazionali. ‘Quattro piccole ostriche’ è un testo in cu l’ ineccepibile documentazione e ricostruzione storica va di pari passo con una trama emozionante, confermando lo stile dell’autore seguito e apprezzato dal grande pubblico.

Ore 19.00 Ingresso: libero Info: 0541 26417 www.libreriariminese.it/

sabato 6 luglio 2019

Arena di piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

La Banda Giovanile dell’Emilia Romagna in concerto

Concerti d’Estate a Castel Sismondo

Nella splendida cornice della nuova Arena di piazza Francesca da Rimini, continua la rassegna dei concerti estivi a Castel Sismondo.

Secondo appuntamento dell’estate con la Banda Giovanile dell’Emilia Romagna.

Dirige il M° Fabrizio Bugani; in collaborazione con ANBIMA Emilia Romagna.

Ore 21.15 Ingresso gratuito Info: 331 6468363 www.bandacittadirimini.it

sabato 6 luglio 2019

Auditorium dell’Istituto Musicale Lettimi, Via Cairoli, 44 Rimini

A sound of thunder – “Ladyfingers duo”

Concerto per pianoforte, all’interno dell’Istituto Musicale Lettimini, eseguito a quattro mani dal duo “Ladyfingers duo” formato dalle pianiste Annalisa Mannarini e Martina Drudi, le quali proporranno una selezione di musiche di: Claude Debussy, Erik Satie e Maurice Ravel. L’evento va a favore di AIDO, associazione italiana donatori di organi, tessuti e cellule – Sezione Provinciale di Rimini.

Ore: 21 Ingresso con offerta libera Info: 0541385512 www.aido.it/rimini

sabato 6 e domenica 7 luglio 2019

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Cinema Fulgor: Nureyev – The white crow

Il film, regia di Ralph Fiennes, ripercorre la storia di Rudolf Nureyev, il famoso ballerino nel momento cruciale della sua scelta di vita e professionale. Avido di conoscenza, la tournée del 1961 a Parigi è la risposta ai suoi desideri e al bisogno di conoscere più da vicino la cultura e il balletto occidentali.

Orario: 16.30-18.30-21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it

domenica 7 luglio 2019

Piazza Cavour – Rimini centro storico

12° Gran Premio di Ballo Liscio Città di Rimini

La tradizionale gara di ballo della Notte Rosa – Edizioni Musicali Casadei Sonora

Una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore di Rimini, ma soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola.

Si balla sulle note dell’Orchestra spettacolo “I ragazzi di Romagna” e i vincitori della serata sono scelti tra tutti i partecipanti da una giuria selezionata.

Ospiti d’onore la scuola di ballo “le Sirene Danzanti di Mirko e Sandra Ermeti”.

Lo Spettacolo è a cura dei centri sociali di Rimini coordinati dal centro Sempre Giovani.

In caso di pioggia la serata sarà posticipata al lunedì.

Ore: 20.30

domenica 7 luglio 2019

Oleificio Corazza, via Barattona, 36 – Rimini

Notte Rosa: 60 anni Corazza

Open day con attività, workshop per tutte le età, musica e ballo.

In occasione dei 60 anni di attività una festa all’interno della tenuta, un open day con un programma per promuovere e raccontare il mondo dell’olio, aperto ad altre realtà che condividono storia e tradizione olearia. In serata, ballo e musica con Matteo Bensi dell’ orchestra Bagutti.

Orario: intera giornata Info: 0541 751105

lunedì 8 luglio 2019

Corte degli Agostiniani, via Cairoli 42 – Rimini centro storico

Percuotere la Mente 2019: Echo & the Bunnymen

La rassegna di nuova musica della Sagra Musicale Malatestiana, sezione tematica, è rivolta alle nuove sonorità che si collocano in un territorio di confine fra presente e passato, tra musica ‘colta’ e ‘extracolta’, tra sperdute tradizioni popolari e l’universo della world music.

Da oltremanica arrivano gli Echo & The Bunnymen, una delle rock band britanniche, nati negli anni 80’, tra le più influenti della storia moderna, con il nuovo album “The Stars, The Oceans & The Moon”.

Ore: 21.15 Ingresso: 18 € Info: 0541 704294

LA NOTTE ROSA AL MARE

Lagomaggio

sabato 6 luglio: serata latino-brasiliana con Gran Caribe e mercatino dell’artigianato, ballo e divertimento per tutte le età.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Rimini-Arena-Comitato-Turistico

San Giuliano Mare

piazzetta Lacuadra dell’Orto

sabato 6 luglio: Eco di donna e mercatino – Intrattenimento musicale con voci femminili (Giulia Pratelli), dalle 21.30. A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare

Rivabella

piazza Adamello

sabato 6 luglio: Serata di Cabaret con Sganassau. Ospite Massimo Burgada.

domenica 7 luglio: Musica e ballo con Balla e Sorridi

Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Rivabella

Viserba

piazza Pascoli

sabato 6 luglio: serata musicale con Hangover Band

domenica 7 luglio: serata musicale Groove Up

Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Viserba

Viserbella

domenica 7 luglio: musica e intrattenimento al bagno 39 e 53, via Porto Palos

Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Viserbella

Torre Pedrera

sabato 6 luglio: musica dal vivo al bagno 65

Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera

Miramare

sabato 6 luglio: mercatino artigianale in rosa con spettacolo musicale, Lungomare Spadazzi, tra viale Latina e viale Padova, ore 21. A cura del Comitato turistico di Miramare

domenica 7 luglio: Musica e ballo in viale Oliveti, dalle ore 21 a cura della Pro Loco Miramare d’Amare

Rivazzurra

sabato 6 luglio: Musica e ballo con Casadei Danze Show, nella piazza dei giardini dal bagno 120 al 128 sabato 6 luglio: Musica e ballo con Anna e Stefano al bagno 112/113, viale Regina Margherita

domenica 7 luglio: Notte ai Caraibi con il Club Latino, nella piazza dei giardini dal bagno 120 al 128,

domenica 7 luglio: Musica e ballo con Luciano e Diana, al bagno 115/116

Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra.

Marebello

sabato 6 e domenica 7 luglio: serata di intrattenimento e animazione, parco Laureti, ore 21.30.

A cura del Comitato Turistico di Marebello

Bellariva

sabato 6 luglio: Mercatino e Beppe Show, nel parco Murri

domenica 7 luglio: Boom Boom dj set e mercatino, nel parco Murri

Ore 21. A cura dei Comitati Turistici I love Bellariva

Ingresso: libero Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)

da venerdì 5 a domenica 7 luglio 2019

Spiaggia Rimini, Bagni Marina Centro e Zona Sud: 7 (Milton Beach), 14, 26, 28, 34, 42, 44, 46, 63, 65, 69, 142; Bagni Zona Nord: Marina Grande, 35, 65, 66

Festa e animazione ai Chiringuito per la Notte Rosa

Musica, ballo e divertimento sulla spiaggia

Tre serate di musica, intrattenimento in riva al mare, aperitivi e djset.

Orario: dalle 18.30

SPORT

fino al 7 luglio 2019

BoaBay, ingresso dai bagni dal 47 al 62 zona Piazzale Benedetto Croce – Rimini Marina Centro

BoaBay, un week end tra sirene e prove in mare con cani di salvamento

BoaBay, l’aquapark galleggiante nel mare di Rimini inaugura i corsi per aspiranti sirene e tritoni

e prove in mare con cani di salvamento:

dal 6 luglio, tutti i sabati di luglio e agosto, dalle 15.30 alle 16.20, Valentina, istruttrice subacquea, nelle vesti di una Sirena, terrà corsi di Mermaiding per piccole “sirene” e per piccoli “tritoni”. Il corso, rivolto a un numero massimo di 6 bambini dai 6 anni di età in su e con buona acquaticità;

domenica 7 luglio e per tutte le successive domeniche di luglio e agosto, Baywacht a quattro zampe al BoaBay, esibizione dei cani di salvataggio della SICS – Sezione Veneto ed Emilia-Romagna – della Scuola Cani di Salvataggio, sulla battigia del bagno 54.

Info: 380 3434368 www.boabay.it

fino al 14 luglio 2019

Rimini Fiera, Via Emilia 155 – Rimini

Sportdance alla fiera di Rimini

Campionati Italiani Danza Sportiva

Danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. L’evento, che si svolgerà per oltre dieci giorni, prevede competizioni coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani. In pochi anni la manifestazione è diventata il più grande Festival della Danza Sportiva al mondo, con migliaia di partecipanti.

Largo spazio, come sempre, alle competizioni internazionali e naturalmente ai Campionati italiani, ma anche alla principale fiera del settore in Italia, dedicata alle aziende interessate al mercato della danza presenti nell’Expo Village.

Orario: dalle 9 alle 21 Ingresso gratuito Info: 0541 744453 www.riminisportdance.it

sabato 6 luglio 2019

Rimini, viale Principe di Piemonte 61 Miramare

Riutilizzasi Colonia Bolognese

Torna il progetto: ‘Riutilizzasi Colonia Bolognese’, il primo esempio di rigenerazione urbana, da parte della società civile, di un bene storico e in stato di abbandono

sabato 6: Lezioni di Yoga

Ingresso libero Info: 320 0403733 www.facebook.com/IlPalloncinoRossoRimini/

domenica 7 luglio 2019

bagno 58/59, bagno 35/36, bagno 46

Torneo di Tablez

Torneo di spiaggia dello sport dell’estate, il Tablez. Due giocatori per squadra, davanti al tavolo del gioco, si sfidano a calciare il pallone nel campo avversario simulando una partita di ping pong ma giocata con i piedi. Il torneo, che vede lo svolgersi di tre date, sposterà il campo da gioco sulle rive di tre diversi bagni: Il giorno 7 luglio presso il bagno 58/59, il giorno 21 luglio presso il bagno 35/36, il giorno 4 agosto presso il bagno 46.

Info: 0541 389308

ogni martedì e venerdì mattina, ogni mercoledì sera

bagno 26 – Rimini marina centro

Walk on the beach

Il programma estivo di Walk on the beach, prevede una camminata di 40’ e 15’ di acquagym, per rimanere in forma fisica e mentale, adatta a tutti, guidati dalla personal trainer Elen Souza.

Orario: dalle 7.00 – 8.00 il martedì e venerdì; dalle 19.15 – 20.15 il mercoledì

La partenza è sempre dal bagno 26

Info:348/0981594 www.facebook.com/events/4897

ogni domenica

Invaso del Ponte Tiberio – Rimini centro storico

Yoga al Ponte di Tiberio

Lezioni collettive di Yoga tradizionale all’aperto in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dalle acque che bagnano il Ponte Tiberio. Le lezioni della durata di 90 minuti sono tenute dalla Sivananda Yoga Rimini rivolte sia a principianti che a cultori della disciplina.

Orario: dalle 19.00 Ingresso gratuito Info: 331 528 5154

MOSTRE

dal 6 luglio al 25 agosto 2019

Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta

Revolutions 1989-2019: L’arte del mondo nuovo – 30 anni dopo

Mostra a cura di Luca Beatrice

Dal 1989 al 1991 il mondo cambia. Tre anni che sconvolsero il mondo, per una società in procinto di affacciarsi all’era globale senza distaccarsi dal localismo che aveva così tanto marcato il successo del Made in Italy negli anni ’80. Il progetto di mostra, curato dal critico e storico dell’arte Luca Beatrice, vuole ripercorrere questo periodo straordinario con materiali video, sonori, televisivi più una serie di eventi che riscaldino il cuore di chi c’era e incuriosiscano le giovani generazioni presentando loro la creatività italiana, che molti considerano al loro momento apicale alla fine del ‘900.

Il venerdì sera è possibile partecipare a visite guidate alla mostra e al castello

Orario: 18-23, lunedì chiuso Ingresso libero

fino al 14 luglio 2019

Galleria Primo Piano, vicolo San Bernardino ang.lo via Garibaldi – Rimini centro storico

‘David Lynch. Dreams. A tribute to Fellini’

Mostra del regista statunitense David Lynch dedicata al maestro Federico Fellini

È composta da 11 litografie che il cineasta e artista contemporaneo ha creato in esclusiva per rendere omaggio all’ultima scena del film 8 ½ di Federico Fellini, a queste si aggiungono 12 disegni, dello stesso Maestro riminese, scelti da Lynch fra quelli della collezione della Fondazione Fellini di Sion. Una serie straordinaria di stampe, in cui emerge chiaramente l’ammirazione di Lynch per Fellini. Opere artistiche che permetteranno al pubblico di conoscerlo in una veste diversa da quella del regista dallo stile visivo enigmatico e surreale, celebre per lavori come Velluto Blu, Mulholland Drive e Twin Peaks.

Realizzate a Los Angeles e stampate presso Item Editions a Parigi, un laboratorio storico di litografie dove hanno notoriamente lavorato Picasso e Matisse, queste opere simboleggiano i valori artistici che richiamano la potenza d’ispirazione del genio riconosciuto di Federico Fellini.

Orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 16 alle 19. Sono possibili visite in altri orari (e anche la sera), su appuntamento.

Ingresso libero. Info e prenotazioni: 351 9009636 o al 338 www.primopiano.club

fino a sabato 6 luglio 2019

Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217 (Palazzo Spina) – Rimini centro storico

L’Arca di Pinocchio

Augeo Art Space presenta la mostra ‘L’arca di Pinocchio. Disegni di Filippo Sassòli’. Si tratta di 35 ritratti raffiguranti gli animali (siano questi attori o semplici comparse) del capolavoro letterario di Collodi. Realizzate a penna con inchiostro nero, steso anche a pennello in parte diluito, le immagini sono eseguite in due formati: il più grande dedicato agli animali personaggi e il più piccolo agli animali comparse. Non si tratta quindi d’illustrazioni a corredo del racconto di Collodi, ma della precisa scelta di riproporre gli animali nella loro vivida concretezza, così come furono delineati nella prima edizione in volume de ‘Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1883)’.

Orario: lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; domenica chiuso. Ingresso libero Info: 0541 53720 www.augeo.it/

VISITE GUIDATE

sabato 6 luglio 2019

Visite guidate

Rimini Malatestiana con visita al nuovo Teatro

alle ore 18.00, visita al Tempio Malatestiano, al Teatro Galli e alle sale interne di Castel Sismondo, fortezza di Sigismondo Pandolfo Malatesta, Signore di Rimini, incontro di fronte al Tempio Malatestiano

Rimini Romana con visita al nuovo Teatro

alle ore 21.00, di fronte alla Domus del Chirurgo in piazza Ferrari, visita al sito e annessa sezione del Museo della Città, il Teatro Galli e il Ponte di Tiberio.

Si consiglia di presentarsi 5 minuti prima.

A cura di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis

Info e prenotazioni: 0541.53399

sabato 6 luglio 2019

piazza Tre Martiri (sotto l’orologio) – Rimini centro storico

Notte Rosa in arte

Visita guidata con Guidopolis in occasione della Notte Rosa

In occasione della Notte Rosa, Guidopolis propone una visita guidata serale alla Domus del chirurgo e al centro storico ricco di testimonianze di epoca romana.

É richiesta la prenotazione e l’iniziativa si svolge con un minimo di 7 persone.

Orario: alle 21 Ingresso: € 10 a persona + 3 € per ingresso al Museo (gratuito under 18); bambini fino a 10 anni gratuiti info: 328 9439658 – 329 2740433 – 380 1770135

sabato 6 luglio 2019

Incontro in piazza Tre Martiri (davanti al Tempietto di Sant’Antonio) – Rimini centro storico

Rimini Felliniana: visita guidata con Discover Rimini

Passeggiata culturale nel centro storico in occasione della Notte Rosa, per scoprire la città di Federico Fellini, uno dei registi più famosi al mondo, vincitore di cinque premi Oscar, nato a Rimini il 20 gennaio del 1920. Si svolge dal centro storico fino al caratteristico Borgo San Giuliano, avendo come filo di Arianna i luoghi che hanno segnato la giovinezza di Fellini, evocati nei suoi film, come ‘Amarcord’.

E’ prevista la visita al cinema Fulgor, frequentato dal giovane Fellini, con la decorazione ideata da Dante Ferretti.

Anche la mostra “David Lynch. Dreams. A tribute to Fellini”, allestita presso Primo Piano Art Gallery fa parte del percorso.

Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente a Discover Rimini 333 7352877 (anche whatsapp), michela.cesarini@discoverrimini.it.

Orario: incontro alle ore 17 Ingresso: a pagamento Info e prenotazione: 333 7352877

domenica 7 luglio 2019

Tempio Malatestiano, via IV Novembre (punto d’incontro) – Rimini centro storico

Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento

Visita guidata sulle orme di Piero della Francesca e Sigismondo Malatesta con Discover Rimini

Il percorso inizia dal Tempio Malatestiano, progettato da Leon Battista Alberti, al cui interno è esposto il ritratto a figura intera di Sigismondo Pandolfo Malatesta, affresco del maestro Piero della Francesca. Seconda tappa a Castel Sismondo (visita dall’esterno), per proseguire al Museo della Città, dove preziose medaglie malatestiane sveleranno il ruolo primario del Signore di Rimini nello scacchiere politico-militare italiano del Rinascimento

Prenotazione entro il giorno precedente al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it

Orario: dalle 15.30 Ingresso: 10 € a persona; 1 € di sconto con Romagna visit card e Riminicittàmica Info e prenotazione: 333 7352877 www.discoverrimini.com/

sabato e domenica

Appuntamento al Tempio Malatestiano

10 capolavori di Rimini da vedere

Percorso: Domus del Chirurgo, Tempio Malatestiano, Affreschi di S. Agostino, Museo della città, Pinacoteca. Itinerario di mezza giornata (3h).

Ore 15:30. Costo di partecipazione 10,00 € a persona + 3,00 € per ingresso alla collezione del Museo, bambini gratuiti fino a 10 anni. Partenza con un minimo di 7 persone.

Info: Info: 328.9439658 – 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com.

CENTO GIORNI IN FESTA: MUSICA, FESTE E ANIMAZIONE

tutti i sabato sera fino al 7 settembre 2019

Parco Murri (davanti alla Chiesa) – Rimini Bellariva

Musica e spettacolo a Bellariva

Ogni sabato sera dell’estate 2019, Il Comitato Turistico ‘I Love Bellariva’ propone delle serate di musica e spettacolo con Beppe Show.

Ore 21 Ingresso libero

tutte le domeniche sera fino al 1 settembre 2019

Piazzale Toscanini – Rimini Bellariva

Musica ballo e divertimento a Bellariva

Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni ’60, ’70, ’80, ’90 con Boom Boom Dj Set..

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/groups/173078176045317/

tutte le domeniche sera fino al 15 settembre 2019

viale Oliveti – Rimini Miramare

domenica sera d’estate con musica e ballo

Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare

Tutte le domeniche sera dell’estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.

Orario: dalle 21 Info: www.miramaredamare.it

lunedì 8 luglio 2019

Spiaggia libera, viale Ortigara – Rimini San Giuliano Mare

Pop corn: Cinema in spiaggia a San Giuliano mare

Prosegue la rassegna cinematografica ‘Pop Corn – Grandi sognatori’, proiezione gratuita di film sotto le stelle sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare (Cala San Giuliano).

Appuntamento con il film ‘Frankenstein Junior’ di Mel Brooks.

Ore: 21.00 Ingresso: gratuito

lunedì 8 luglio 2019

Bagno 43, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento al bagno 43 di Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00 Ingresso: libero Info: 348 0036641 www.viserbella.info

MERCATINI ESTIVI E SAGRE LOCALI

Bellariva:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Parco Murri

Ogni sabato dalle 18 alle 24 – dall’ 8 giugno al 7 settembre 2019 e nella giornata di venerdì 5 luglio in occasione della Notte Rosa

‘Bancarelle al mare’ – sagra dei mestieri

Piazzale Toscanini

Ogni domenica dalle 18 alle 24 – dal 9 giugno al 1 settembre 2019

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399